Спрос на новые электромобили вырос почти вдвое: бестселлеры мая
Киев • УНН
В мае 2024 года спрос на новые электромобили вырос на 93% по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными стали VOLKSWAGEN ID.UNYX и BYD Song Plus EV.
В Украине спрос на новые электромобили продолжает расти, почти удвоившись в годовом исчислении, сообщили в четверг в ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.
В прошлом месяце в Украине было реализовано 1257 новых автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Следовательно, по отношению к маю прошлого года спрос на новые электромобили вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 года на 35%
Всего с начала года украинцы приобрели более 4,2 тыс. новых электромобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Основное количество зарегистрированных новых BEV в прошлом месяце составляли легковые авто - 1238 ед. (на 91% больше, чем в мае 2024 года). На рынке новых коммерческих электромобилей было реализовано 19 авто, что почти в четыре раза больше, чем в прошлом году.
Топ-10
В топ-10 новых электромобилей месяца попали:
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 254 ед.
- BYD Song Plus EV - 210 ед.
- HONDA eNS1 - 188 ед.
- BYD Sea Lion 07 - 61 ед.
- ZEEKR 7X - 55 ед.
- ZEEKR 001 - 52 ед.
- AUDI Q4 e-tron - 52 ед.
- HONDA M-NV - 44 ед.
- VOLKSWAGEN iD.4 - 34 ед.
- BYD Yuan Plus - 28 ед.
Каждый второй автомобиль с пробегом до 5 лет - электрокар: Tesla в топе рейтинга за месяц16.05.25, 09:23 • 2903 просмотра