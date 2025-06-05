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Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду
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Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду

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Спрос на новые электромобили вырос почти вдвое: бестселлеры мая

Киев • УНН

 • 942 просмотра

В мае 2024 года спрос на новые электромобили вырос на 93% по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными стали VOLKSWAGEN ID.UNYX и BYD Song Plus EV.

Спрос на новые электромобили вырос почти вдвое: бестселлеры мая

В Украине спрос на новые электромобили продолжает расти, почти удвоившись в годовом исчислении, сообщили в четверг в ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.

В прошлом месяце в Украине было реализовано 1257 новых автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Следовательно, по отношению к маю прошлого года спрос на новые электромобили вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 года на 35%

- сообщил Укравтопром.

Всего с начала года украинцы приобрели более 4,2 тыс. новых электромобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Основное количество зарегистрированных новых BEV в прошлом месяце составляли легковые авто - 1238 ед. (на 91% больше, чем в мае 2024 года). На рынке новых коммерческих электромобилей было реализовано 19 авто, что почти в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Топ-10

В топ-10 новых электромобилей месяца попали:

  1. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 254 ед.
    1. BYD Song Plus EV - 210 ед.
      1. HONDA eNS1 - 188 ед.
        1. BYD Sea Lion 07 - 61 ед.
          1. ZEEKR 7X - 55 ед.
            1. ZEEKR 001 - 52 ед.
              1. AUDI Q4 e-tron - 52 ед.
                1. HONDA M-NV - 44 ед.
                  1. VOLKSWAGEN iD.4 - 34 ед.
                    1. BYD Yuan Plus - 28 ед.

                      Каждый второй автомобиль с пробегом до 5 лет - электрокар: Tesla в топе рейтинга за месяц16.05.25, 09:23 • 2903 просмотра

                      Юлия Шрамко

                      Юлия Шрамко

                      ОбществоАвто
                      Украина
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