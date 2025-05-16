Каждый второй автомобиль с пробегом до 5 лет - электрокар: Tesla в топе рейтинга за месяц

В апреле украинцы приобрели 5,6 тыс. импортированных подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет, что составляет 27% от всех с пробегом за месяц. Наибольшую долю в этом сегменте составили электромобили, а лидером стала Tesla Model Y, пишет УНН со ссылкой на данные ассоциации "Укравтопром".

В прошлом месяце украинцы приобрели 5,6 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. В течение апреля украинский автопарк пополнили 20,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, автомобили в возрасте до 5 лет составили 27% этого количества. Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей охватили электромобили - 50% - сообщили в Укравтопроме.

Далее идут: бензиновые авто - 33%, гибридные - 9%, дизельные - 6%, авто с ГБО - 2%.

Топ-10

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

TESLA Model Y - 552 ед.;

TESLA Model 3 - 306 ед.;

KIA Niro - 200 ед.;

NISSAN Rogue - 171 ед.;

HYUNDAI Kona - 168 ед.;

MAZDA CX5 - 167 ед.;

AUDI E-Tron Sportback - 149 ед.;

CHEVROLET Bolt - 129 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan - 115 ед.;

NISSAN Leaf - 109 ед.

В Украине вырос спрос на электромобили: Tesla среди бестселлеров с пробегом