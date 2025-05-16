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Каждый второй автомобиль с пробегом до 5 лет - электрокар: Tesla в топе рейтинга за месяц

Киев • УНН

 • 630 просмотра

В апреле украинцы приобрели 5,6 тыс. подержанных авто до 5 лет, 27% от всех с пробегом. Электромобили составили наибольшую долю, лидером стала Tesla Model Y.

Каждый второй автомобиль с пробегом до 5 лет - электрокар: Tesla в топе рейтинга за месяц

В апреле украинцы приобрели 5,6 тыс. импортированных подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет, что составляет 27% от всех с пробегом за месяц. Наибольшую долю в этом сегменте составили электромобили, а лидером стала Tesla Model Y, пишет УНН со ссылкой на данные ассоциации "Укравтопром".

В прошлом месяце украинцы приобрели 5,6 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. В течение апреля украинский автопарк пополнили 20,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, автомобили в возрасте до 5 лет составили 27% этого количества. Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей охватили электромобили - 50%

- сообщили в Укравтопроме.

Далее идут: бензиновые авто - 33%, гибридные - 9%, дизельные - 6%, авто с ГБО - 2%.

Топ-10

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

  • TESLA Model Y - 552 ед.;
    • TESLA Model 3 - 306 ед.;
      • KIA Niro - 200 ед.;
        • NISSAN Rogue - 171 ед.;
          • HYUNDAI Kona - 168 ед.;
            • MAZDA CX5 - 167 ед.;
              • AUDI E-Tron Sportback - 149 ед.;
                • CHEVROLET Bolt - 129 ед.;
                  • VOLKSWAGEN Tiguan - 115 ед.;
                    • NISSAN Leaf - 109 ед.

                      В Украине вырос спрос на электромобили: Tesla среди бестселлеров с пробегом08.05.25, 08:56 • 3782 просмотра

                      Юлия Шрамко

                      Юлия Шрамко

                      ЭкономикаАвто
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