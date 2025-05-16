Каждый второй автомобиль с пробегом до 5 лет - электрокар: Tesla в топе рейтинга за месяц
Киев • УНН
В апреле украинцы приобрели 5,6 тыс. подержанных авто до 5 лет, 27% от всех с пробегом. Электромобили составили наибольшую долю, лидером стала Tesla Model Y.
В апреле украинцы приобрели 5,6 тыс. импортированных подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет, что составляет 27% от всех с пробегом за месяц. Наибольшую долю в этом сегменте составили электромобили, а лидером стала Tesla Model Y, пишет УНН со ссылкой на данные ассоциации "Укравтопром".
В прошлом месяце украинцы приобрели 5,6 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. В течение апреля украинский автопарк пополнили 20,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, автомобили в возрасте до 5 лет составили 27% этого количества. Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей охватили электромобили - 50%
Далее идут: бензиновые авто - 33%, гибридные - 9%, дизельные - 6%, авто с ГБО - 2%.
Топ-10
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
- TESLA Model Y - 552 ед.;
- TESLA Model 3 - 306 ед.;
- KIA Niro - 200 ед.;
- NISSAN Rogue - 171 ед.;
- HYUNDAI Kona - 168 ед.;
- MAZDA CX5 - 167 ед.;
- AUDI E-Tron Sportback - 149 ед.;
- CHEVROLET Bolt - 129 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 115 ед.;
- NISSAN Leaf - 109 ед.
В Украине вырос спрос на электромобили: Tesla среди бестселлеров с пробегом08.05.25, 08:56 • 3782 просмотра