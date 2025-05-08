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В Украине вырос спрос на электромобили: Tesla среди бестселлеров с пробегом

Киев • УНН

 • 342 просмотра

В апреле спрос на электрокары вырос на 37%. Наиболее популярными стали BYD Song Plus среди новых и TESLA Model Y среди подержанных авто.

В Украине вырос спрос на электромобили: Tesla среди бестселлеров с пробегом

Украинцы в апреле покупали электромобили на 37% больше, чем в прошлом году. Самые популярные модели - BYD Song Plus среди новых и TESLA Model Y среди электрокаров с пробегом, сообщили в ассоциации "Укравтопром" в четверг, пишет УНН.

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 5792 единицы автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с апрелем прошлого года спрос на электромобили вырос на 37%

- сообщил Укравтопром в сообщении о самых популярных электромобилях апреля.

Основное количество реализованных электромобилей в прошлом месяце, как отмечается, составляли легковые авто - 5623 ед., из которых 922 ед. были новыми (+30%), а 4701 авто - подержанными (+37%).

Среди 169 коммерческих электромобилей новыми были только 9 авто (в апреле 2024 г. из 79 ед. новыми были 4 авто).

Топ-5

В топ-5 новых электромобилей месяца попали:

  • BYD Song Plus - 179 ед.;
    • VW ID.Unyx - 153 ед.;
      • AUDI Q4 - 75 ед.;
        • ZEEKR 001 - 63 ед.;
          • ZEEKR 7X - 43 ед.

            Топ-5 импортированных электромобилей с пробегом:

            • TESLA Model Y - 552 ед.;
              • NISSAN Leaf - 544 ед.;
                • TESLA Model 3 - 478 ед.;
                  • KIA Niro - 350 ед.;
                    • HYUNDAI Kona - 296 ед.

                      Украинцы стали активнее покупать подержанные авто из-за границы: топ-модели07.05.25, 08:56 • 5172 просмотра

                      Юлия Шрамко

                      Юлия Шрамко

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