В Украине вырос спрос на электромобили: Tesla среди бестселлеров с пробегом
Киев • УНН
В апреле спрос на электрокары вырос на 37%. Наиболее популярными стали BYD Song Plus среди новых и TESLA Model Y среди подержанных авто.
Украинцы в апреле покупали электромобили на 37% больше, чем в прошлом году. Самые популярные модели - BYD Song Plus среди новых и TESLA Model Y среди электрокаров с пробегом, сообщили в ассоциации "Укравтопром" в четверг, пишет УНН.
В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 5792 единицы автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с апрелем прошлого года спрос на электромобили вырос на 37%
Основное количество реализованных электромобилей в прошлом месяце, как отмечается, составляли легковые авто - 5623 ед., из которых 922 ед. были новыми (+30%), а 4701 авто - подержанными (+37%).
Среди 169 коммерческих электромобилей новыми были только 9 авто (в апреле 2024 г. из 79 ед. новыми были 4 авто).
Топ-5
В топ-5 новых электромобилей месяца попали:
- BYD Song Plus - 179 ед.;
- VW ID.Unyx - 153 ед.;
- AUDI Q4 - 75 ед.;
- ZEEKR 001 - 63 ед.;
- ZEEKR 7X - 43 ед.
Топ-5 импортированных электромобилей с пробегом:
- TESLA Model Y - 552 ед.;
- NISSAN Leaf - 544 ед.;
- TESLA Model 3 - 478 ед.;
- KIA Niro - 350 ед.;
- HYUNDAI Kona - 296 ед.
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