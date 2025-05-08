В Україні зріс попит на електромобілі: Tesla серед бестселерів з пробігом
Київ • УНН
У квітні попит на електрокари зріс на 37%. Найбільш популярними стали BYD Song Plus серед нових та TESLA Model Y серед вживаних авто.
Українці у квітні купували електромобілі на 37% більше, ніж торік. Найпопулярніші моделі - BYD Song Plus серед нових та TESLA Model Y серед електрокарів з пробігом, повідомили в асоціації "Укравтопром" у четвер, пише УНН.
У минулому місяці український автопарк поповнили 5792 одиниці автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Проти квітня минулого року попит на електромобілі зріс на 37%
Основну кількість реалізованих електромобілів у минулому місяці, як зазначається, становили легкові авто - 5623 од., з яких 922 од. були новими (+30%), а 4701 авто - уживаними (+37%).
Серед 169 комерційних електромобілів новими були лише 9 авто (у квітні 2024 р. з 79 од. новими були 4 авто).
Топ-5
До топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- BYD Song Plus - 179 од.;
- VW ID.Unyx - 153 од.;
- AUDI Q4 - 75 од.;
- ZEEKR 001 - 63 од.;
- ZEEKR 7X - 43 од.
Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом:
- TESLA Model Y - 552 од.;
- NISSAN Leaf - 544 од.;
- TESLA Model 3 - 478 од.;
- KIA Niro - 350 од.;
- HYUNDAI Kona - 296 од.
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