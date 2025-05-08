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В Україні зріс попит на електромобілі: Tesla серед бестселерів з пробігом

Київ • УНН

 • 418 перегляди

У квітні попит на електрокари зріс на 37%. Найбільш популярними стали BYD Song Plus серед нових та TESLA Model Y серед вживаних авто.

В Україні зріс попит на електромобілі: Tesla серед бестселерів з пробігом

Українці у квітні купували електромобілі на 37% більше, ніж торік. Найпопулярніші моделі - BYD Song Plus серед нових та TESLA Model Y серед електрокарів з пробігом, повідомили в асоціації "Укравтопром" у четвер, пише УНН.

У минулому місяці український автопарк поповнили 5792 одиниці автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Проти квітня минулого року попит на електромобілі зріс на 37%

- повідомив Укравтопром у повідомлення про найпопулярніші електромобілі квітня.

Основну кількість реалізованих електромобілів у минулому місяці, як зазначається, становили легкові авто - 5623 од., з яких 922 од. були новими (+30%), а 4701 авто - уживаними (+37%).

Серед 169 комерційних електромобілів новими були лише 9 авто (у квітні 2024 р. з 79 од. новими були 4 авто).

Топ-5

До топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:

  • BYD Song Plus - 179 од.;
    • VW ID.Unyx - 153 од.;
      • AUDI Q4 - 75 од.;
        • ZEEKR 001 - 63 од.;
          • ZEEKR 7X - 43 од.

            Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

            • TESLA Model Y - 552 од.;
              • NISSAN Leaf - 544 од.;
                • TESLA Model 3 - 478 од.;
                  • KIA Niro - 350 од.;
                    • HYUNDAI Kona - 296 од.

                      Українці почали активніше купувати вживані авто з-за кордону: топ-моделі07.05.25, 08:56 • 5178 переглядiв

                      Юлія Шрамко

                      Юлія Шрамко

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