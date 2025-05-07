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Шахед-136

Українці почали активніше купувати вживані авто з-за кордону: топ-моделі

Київ • УНН

 • 1694 перегляди

У квітні українці імпортували понад 20,7 тис. вживаних авто, найбільше бензинових. Volkswagen Golf очолює рейтинг популярності, а середній вік машин - 9,5 років.

Українці почали активніше купувати вживані авто з-за кордону: топ-моделі

Українці у квітні купили понад 20,7 тис. вживаних авто з-за кордону, що на 5% більше проти торішнього показника. Volkswagen Golf очолює рейтинг популярності, а середній вік машин - 9,5 року, повідомили в асоціації "Укравтопром" у середу, пише УНН.

Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 20,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з квітнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 5%

- повідомив Укравтопром.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку, як вказано, належала бензиновим авто - 46%. Далі йдуть: електромобілі - 23%; дизельні - 22%; гібриди - 5%; авто з ГБО - 4%.

Лідером серед ввезеного секонд-хенду, як повідомляється, залишається Volkswagen Golf.

Топ-10

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • VOLKSWAGEN Golf - 1189 од.;
    • RENAULT Megane - 838 од.;
      • SKODA Octavia - 696 од.;
        • TESLA Model Y - 552 од.;
          • NISSAN Leaf - 544 од.;
            • AUDI Q5 - 511 од.;
              • VOLKSWAGEN Tiguan - 510 од.;
                • VOLKSWAGEN Passat - 491 од.;
                  • NISSAN Rogue - 488 од.;
                    • TESLA Model 3 - 478 од.

                      Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.

                      Усього з початку року українці придбали 71,3 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 5% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, зазначили в Укравтопром.

                      Юлія Шрамко

                      Юлія Шрамко

                      ЕкономікаАвто
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