Українці почали активніше купувати вживані авто з-за кордону: топ-моделі
Київ • УНН
У квітні українці імпортували понад 20,7 тис. вживаних авто, найбільше бензинових. Volkswagen Golf очолює рейтинг популярності, а середній вік машин - 9,5 років.
Українці у квітні купили понад 20,7 тис. вживаних авто з-за кордону, що на 5% більше проти торішнього показника. Volkswagen Golf очолює рейтинг популярності, а середній вік машин - 9,5 року, повідомили в асоціації "Укравтопром" у середу, пише УНН.
Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 20,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з квітнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 5%
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку, як вказано, належала бензиновим авто - 46%. Далі йдуть: електромобілі - 23%; дизельні - 22%; гібриди - 5%; авто з ГБО - 4%.
Лідером серед ввезеного секонд-хенду, як повідомляється, залишається Volkswagen Golf.
Топ-10
До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- VOLKSWAGEN Golf - 1189 од.;
- RENAULT Megane - 838 од.;
- SKODA Octavia - 696 од.;
- TESLA Model Y - 552 од.;
- NISSAN Leaf - 544 од.;
- AUDI Q5 - 511 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 510 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 491 од.;
- NISSAN Rogue - 488 од.;
- TESLA Model 3 - 478 од.
Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.
Усього з початку року українці придбали 71,3 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 5% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, зазначили в Укравтопром.