Tesla очолила список брендів із найбільшим падінням цін на вживані авто

Tesla очолила список брендів із вживаними автомобілями, ціни на які найбільше впали у річному вимірі, повідомляє американське профільне видання Motor1.com, пише УНН.

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"Можливо, вам не доведеться чекати доступного електромобіля Tesla, якщо ви хочете електромобіль дешево", - пише видання.

Нове дослідження iSeeCars проаналізувало 1,4 мільйона автомобілів у віці від одного до п'яти років, проданих у березні 2024 року та березні 2025 року, і виявило, що один бренд домінує у списку вживаних автомобілів, ціни на які впали найбільше: Tesla.

Model S, Model 3 та Model Y увійшли до першої десятки, а флагманський люксовий седан бренду посів перше місце. Ціни на вживані Model S впали на 17,2 відсотка з березня 2024 року до березня 2025 року, впавши майже на 10 000 доларів всього за рік. За даними дослідження, середня ціна уживаної Model S минулого місяця становила 47 931 долар.

"Однак Model 3 – це найкраще рішення за ваші гроші. Ціни на електромобіль впали на 10,9%, а середня ціна седана минулого місяця становила всього $26 084. Він дешевше, ніж Model Y, ціни на яку впали на більший відсоток - на 13,1%; однак середня ціна кросовера минулого місяця була вищою - $30 611", - пише видання.

"Як на ринку нових, так і на ринку вживаних автомобілів, ціни на Tesla знижуються вже більше двох років, - сказав виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауе. - Зниження цін на нові автомобілі було зумовлене бажанням Tesla зберегти зростання продажів, але ця стратегія перестала працювати минулого року, коли автовиробник побачив перше падіння річних продажів".

Електромобілі становлять половину з 10 найкращих автомобілів у списку, а до трьох Tesla приєдналися Porsche Taycan і Hyundai Kona Electric. Іншими автомобілями були Ford Explorer hybrid, BMW 5 Series hybrid, Maserati Levante, Mercedes-Benz AMG GT і Jeep Gladiator.

За останні місяці ціни на вживані електромобілі, як зазначається, різко впали. На початку цього року вживані електромобілі стали дешевшими за вживані автомобілі на газу. У дослідженні ціни на вживані автомобілі зросли на 1,0 відсотка порівняно з минулим роком.

iSeeCars також зібрав бренди з найбільшим падінням цін на вживані автомобілі, і Tesla очолює список. Ціни впали на 10,1 відсотка порівняно з минулим роком, або на 3541 долар. Chrysler був другим, ціни впали на 8,9 відсотка. Maserati, інший бренд Stellantis, який стикається з деякими труднощами, зафіксував падіння цін на вживані автомобілі на 8,6 відсотка за останні 12 місяців.

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