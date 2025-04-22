Tesla возглавила список брендов с наибольшим падением цен на подержанные авто

Tesla возглавила список брендов с подержанными автомобилями, цены на которые больше всего упали в годовом исчислении, сообщает американское профильное издание Motor1.com, пишет УНН.

Детали

"Возможно, вам не придется ждать доступного электромобиля Tesla, если вы хотите электромобиль дешево", - пишет издание.

Новое исследование iSeeCars проанализировало 1,4 миллиона автомобилей в возрасте от одного до пяти лет, проданных в марте 2024 года и марте 2025 года, и обнаружило, что один бренд доминирует в списке подержанных автомобилей, цены на которые упали больше всего: Tesla.

Model S, Model 3 и Model Y вошли в первую десятку, а флагманский люксовый седан бренда занял первое место. Цены на подержанные Model S упали на 17,2 процента с марта 2024 года по март 2025 года, упав почти на 10 000 долларов всего за год. По данным исследования, средняя цена подержанной Model S в прошлом месяце составила 47 931 доллар.

"Однако Model 3 - это лучшее решение за ваши деньги. Цены на электромобиль упали на 10,9%, а средняя цена седана в прошлом месяце составила всего $26 084. Он дешевле, чем Model Y, цены на которую упали на больший процент - на 13,1%; однако средняя цена кроссовера в прошлом месяце была выше - $30 611", - пишет издание.

"Как на рынке новых, так и на рынке подержанных автомобилей, цены на Tesla снижаются уже более двух лет, - сказал исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр. - Снижение цен на новые автомобили было обусловлено желанием Tesla сохранить рост продаж, но эта стратегия перестала работать в прошлом году, когда автопроизводитель увидел первое падение годовых продаж".

Электромобили составляют половину из 10 лучших автомобилей в списке, а к трем Tesla присоединились Porsche Taycan и Hyundai Kona Electric. Другими автомобилями были Ford Explorer hybrid, BMW 5 Series hybrid, Maserati Levante, Mercedes-Benz AMG GT и Jeep Gladiator.

За последние месяцы цены на подержанные электромобили, как отмечается, резко упали. В начале этого года подержанные электромобили стали дешевле подержанных автомобилей на газу. В исследовании цены на подержанные автомобили выросли на 1,0 процента по сравнению с прошлым годом.

iSeeCars также собрал бренды с наибольшим падением цен на подержанные автомобили, и Tesla возглавляет список. Цены упали на 10,1 процента по сравнению с прошлым годом, или на 3541 доллар. Chrysler был вторым, цены упали на 8,9 процента. Maserati, другой бренд Stellantis, который сталкивается с некоторыми трудностями, зафиксировал падение цен на подержанные автомобили на 8,6 процента за последние 12 месяцев.

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