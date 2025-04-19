Cybertruck от Tesla сильно уценивают и сокращают производство - СМИ

Cybertruck от Tesla переживает кризис. Автопроизводитель все еще сидит на тонне старых запасов, которые он сейчас сильно уценивает, и сокращает производство, чтобы попытаться избежать еще большего накопления запасов, сообщает Electrek, пишет УНН.

Детали

При запуске серийной версии Cybertruck в конце 2023 года CEO Tesla Илон Маск заявил, что программа по производству транспортных средств достигнет 250 000 единиц в год в 2025 году: "Я думаю, что мы получим примерно четверть миллиона Cybertruck в год, но я не думаю, что мы достигнем этого уровня производства в следующем году. Я думаю, мы, вероятно, достигнем его где-то в 2025 году".

Сейчас на дворе 2025 год, и ожидается, что Tesla будет продавать Cybertruck со скоростью около 25 000 единиц в год – десятая часть того, что предсказывал Маск, отмечает издание.

По данным издания, Tesla начала второй квартал с 2400 Cybertruck на складе, стоимостью более 200 миллионов долларов.

"Это реальная проблема для Tesla, поскольку многие из этих Cybertrucks - это старые модели 2024 года выпуска, не подлежащие федеральному налоговому кредиту, и даже некоторые модели "Foundation Series", которые Tesla прекратила выпускать в октябре 2024 года, - это означает, что в некоторых случаях Tesla использует пикапы возрастом 6 месяцев", - пишет издание.

Теперь, как указано, Tesla предлагает более существенные скидки на новые Cybertruck. Скидки могут достигать 10 000 долларов, но средняя составляет около 8 000 долларов, что больше налогового кредита, отмечает издание.

Несмотря на усилия Tesla, автопроизводитель, как отмечено, сократил свои запасы Cybertruck всего на 100 единиц с начала месяца.

Согласно новому отчету Business Insider, Tesla теперь еще больше сокращает производство Cybertruck на Gigafactory Texas. По словам двух рабочих Tesla, говоривших с BI, автопроизводитель сократил свои производственные группы по Cybertruck и теперь работает на уровне лишь малой части от начальной мощности. Он также перевел часть рабочих Cybertruck на производство Model Y на заводе.

Сообщается, что Tesla загрузила все свои заводы примерно на 60% мощности, чтобы избежать накопления избыточных запасов на фоне снижения спроса.

Что касается программы Cybertruck, похоже, Tesla еще больше снижает производство, пишет издание.

На прошлой неделе Tesla запустила новую версию Cybertruck в попытке повысить спрос, но она была плохо воспринята из-за того, что автопроизводитель удалил много важных функций.

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