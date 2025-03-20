У Tesla новые проблемы: десятки тысяч Cybertruck из-за дефектов кузова отозваны в США

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16310 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 29992 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65397 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214615 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123099 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392266 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311128 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213840 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244283 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255149 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23302 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45948 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132467 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15291 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14611 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132506 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214615 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392266 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254544 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311128 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3334 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14634 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45978 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72179 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57264 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

У Tesla новые проблемы: десятки тысяч Cybertruck из-за дефектов кузова отозваны в США

Киев • УНН

 • 15168 просмотра

Компания Илона Маска отзывает более 46 000 электромобилей Cybertruck, произведенных за последние 15 месяцев. Причина - детали кузова, которые могут оторваться, что повышает риск аварий.

У Tesla новые проблемы: десятки тысяч Cybertruck из-за дефектов кузова отозваны в США

Компания Илона Маска отзывает более 46 000 электромобилей Cybertruck. Все они были изготовлены и проданы в течение последних 15 месяцев.

Передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В США, производитель электрических автомобилей отзывает 46 000 автомобилей Cybertruck в мастерские из-за падения частей кузова. Некоторые детали кузова, прикрепленные сбоку над дверями, могут оторваться от автомобилей, указано в пояснении. Американское управление безопасности дорожного движения NHTSA заявило о повышенном риске несчастных случаев, если эти детали оторвутся.

Это не первый отзыв Cybertruck. Ранее пришлось отремонтировать неисправные экраны, педаль акселератора и неисправные стеклоочистители. 

Напомним

Грузовик Tesla Cybertruck загорелся возле отеля "Trump International Beach Resort" в Лас-Вегасе.

RENAULT Duster остается лидером продаж новых автомобилей в Украине в декабре 2024 года с 495 проданными единицами.

Стоимость X возросла до $44 млрд после финансовых изменений Маска, включая сделки с акциями и привлечение капитала для погашения долга.

Трамп подарил Cybertruck своей 17-летней внучке Кай12.03.25, 18:00 • 19611 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
Tesla Cybertruck
Tesla Inc
Элон Маск
Соединенные Штаты
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91