У Tesla новые проблемы: десятки тысяч Cybertruck из-за дефектов кузова отозваны в США
Киев • УНН
Компания Илона Маска отзывает более 46 000 электромобилей Cybertruck, произведенных за последние 15 месяцев. Причина - детали кузова, которые могут оторваться, что повышает риск аварий.
Компания Илона Маска отзывает более 46 000 электромобилей Cybertruck. Все они были изготовлены и проданы в течение последних 15 месяцев.
Передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
В США, производитель электрических автомобилей отзывает 46 000 автомобилей Cybertruck в мастерские из-за падения частей кузова. Некоторые детали кузова, прикрепленные сбоку над дверями, могут оторваться от автомобилей, указано в пояснении. Американское управление безопасности дорожного движения NHTSA заявило о повышенном риске несчастных случаев, если эти детали оторвутся.
Это не первый отзыв Cybertruck. Ранее пришлось отремонтировать неисправные экраны, педаль акселератора и неисправные стеклоочистители.
Напомним
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