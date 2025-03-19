Оцінка вартості X зросла до $44 млрд після фінансових змін під керівництвом Маска

Оцінка вартості соціальної мережі X різко зросла до 44 мільярдів доларів після низки важливих фінансових змін, що сталися під керівництвом Ілона Маска. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Згідно з інформацією, це підвищення сталося внаслідок так званої вторинної угоди з обміну акціями, що відбулася на початку цього місяця.

Зокрема, компанія активно працює над залученням нового капіталу через первинний раунд, який має на меті зібрати близько $2 мільярдів для погашення боргу, який Маск набрав для фінансування викупу компанії в 2022 році.

Після того, як Маск узяв на себе управління компанією, він послабив політику модерації платформи, що спонукало багатьох рекламодавців піти. Розкриття інформації Fidelity Investments наприкінці вересня передбачало оцінку компанії нижче $10 млрд. Маск купив Twitter за $44 млрд.

Нова оцінка в $44 млрд являє собою відскік для Маска та інвесторів групи, зокрема Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, 8VC, Goanna Capital і Fidelity Investments. Угода допоможе встановити ціну для майбутнього первинного раунду.

Маска допитають під присягою у справі про купівлю Twitter

Хоча від моменту приходу Маска до X рекламний дохід компанії знизився, є ознаки того, що його план зі скорочення витрат починає приносити плоди. У 2024 році X показала скоригований прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації на рівні 1,2 мільярда доларів.

Ще дві людини, обізнані про фінанси X, сказали, що є ознаки того, що план Маска зі скорочення витрат для компанії працює, і що доходи поліпшуються. Однак ще одна людина зазначила, що показник EBITDA був "сильно скоригований".

Ситуація також покращилася після того, як на початку минулого року Маск передав 25% частку у своєму стартапі штучного інтелекту xAI інвесторам соціальної медіа-компанії. xAI отримала оцінку в $45 мільярдів, а нова домовленість надала нові гарантії кредиторам X і підвищила оцінку платформи.

Один банкір, близький до збору коштів, сказав, що майбутній первинний раунд допоможе X "погасити останню частину боргу".

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що компанія Ілона Маска X веде переговори про залучення інвестицій на суму $44 млрд, що відповідає ціні, яку Маск заплатив за компанію у 2022 році.

Зокрема, це був перший відомий інвестиційний раунд для компанії соціальних мереж відтоді, як Маск зробив її приватною.