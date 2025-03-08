Маска допитають під присягою у справі про купівлю Twitter

Мільярдер Ілон Маск дасть свідчення під присягою у справі про його купівлю Twitter у 2022 році. У позові інвесторів стверджується, що його періодичні спроби купити платформу були хитрістю, щоб знизити ціну її акцій. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Деталі

"Ілон Маск має бути допитаний під присягою про придбання ним Twitter Inc. у 2022 році в межах позову інвесторів, у якому стверджується, що його періодичні спроби купити платформу соціальних мереж були хитрістю, щоб знизити ціну її акцій", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після того, як адвокати Маска спочатку відмовилися змусити його з'явитися особисто для дачі свідчень, Маск погодився зустрітися з адвокатами інвесторів 3 квітня у Вашингтоні відповідно до судової заяви, поданої в п'ятницю адвокатами обох сторін.

Хоча останнім часом Маск був зайнятий роботою як ключовий радник президента США Дональда Трампа з питань скорочення витрат уряду, він також був залучений у численні судові тяжби, пов'язані з півдюжиною його компаній та особистими інвестиціями.

Інвестори стверджують, що його коливання щодо того, чи варто купувати Twitter, включаючи його публічні нападки на те, як управлялася платформа, поставили під сумнів можливість закриття угоди і обрушили вартість її акцій, завдавши шкоди інвесторам, але покращивши при цьому переговорну позицію Маска. Врешті Маск завершив викуп за 44 мільярди доларів після того, як на нього подали в суд за спробу відмовитися від угоди. Пізніше він перейменував компанію в X Corp.

У грудні 2023 року федеральний суддя в Сан-Франциско відхилив клопотання Маска про припинення справи, заявивши, що його заяви "дійсно створювали враження, суттєво відмінне від стану справ, який був".

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Доповнення

14 січня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти мільярдера Ілона Маска. У SEC стверджують, що мільярдер вчинив шахрайство з цінними паперами у 2022 році, не розкривши інформацію про те, що він придбав активну частку в Twitter, що дозволило йому купувати акції за "штучно заниженими цінами".