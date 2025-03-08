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Маска допросят под присягой по делу о покупке Twitter

Киев • УНН

 • 20994 просмотра

Миллиардер Илон Маск будет допрошен под присягой 3 апреля в Вашингтоне по делу о покупке Twitter в 2022 году. Инвесторы обвиняют его в намеренном снижении стоимости акций компании перед приобретением за $44 млрд.

Маска допросят под присягой по делу о покупке Twitter

Миллиардер Илон Маск даст показания под присягой по делу о его покупке Twitter в 2022 году. В иске инвесторов утверждается, что его периодические попытки купить платформу были уловкой, чтобы снизить цену ее акций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Илон Маск должен быть допрошен под присягой о приобретении им Twitter Inc. в 2022 году в рамках иска инвесторов, в котором утверждается, что его периодические попытки купить платформу социальных сетей были уловкой, чтобы снизить цену ее акций", - говориться в сообщении.

Сообщается, что после того, как адвокаты Маска изначально отказались заставить его явиться лично для дачи показаний, Маск согласился встретиться с адвокатами инвесторов 3 апреля в Вашингтоне согласно судебному заявлению, поданному в пятницу адвокатами обеих сторон.

Хотя в последнее время Маск был занят работой в качестве ключевого советника президента США Дональда Трампа по вопросам сокращения расходов правительства, он также был вовлечен в многочисленные судебные тяжбы, связанные с полудюжиной его компаний и личными инвестициями.

Инвесторы утверждают, что его колебания относительно того, стоит ли покупать Twitter, включая его публичные нападки на то, как управлялась платформа, поставили под сомнение возможность закрытия сделки и обрушили стоимость ее акций, навредив инвесторам, но улучшив при этом переговорную позицию Маска. В конечном итоге Маск завершил выкуп за 44 миллиарда долларов после того, как на него подали в суд за попытку отказаться от сделки. Позже он переименовал компанию в X Corp.

В декабре 2023 года федеральный судья в Сан-Франциско отклонил ходатайство Маска о прекращении дела, заявив, что его заявления "действительно создавали впечатление, существенно отличающееся от положения дел, которое существовало".

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Дополнение

14 января Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против миллиардера Илона Маска. В SEC утверждают, что миллиардер совершил мошенничество с ценными бумагами в 2022 году, не раскрыв информацию о том, что он приобрел активную долю в Twitter, что позволило ему покупать акции по "искусственно заниженным ценам".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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