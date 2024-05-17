Больше не Twitter: соцсеть Илона Маска официально переходит на домен X.com

Социальная сеть X, которая ранее называлась Twitter и до сих пор оставалась со старым доменным именем, официально перешла на домен x.com. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Илона Маска в X.

Детали

Все основные системы сейчас включены X.com - говорится в заметке Маска.

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Отныне, если пользователь впервые после зашел в соцсеть, видит оповещение о новом домене. Появляется сообщение: "Мы сообщаем, что меняем наш URL-адрес, но ваши настройки конфиденциальности и защиты данных остаются без изменений".

То есть теперь запросы twitter.com должны перенаправлять на веб-страницу с новым доменом.

Дополнение

В издании The Verge объяснили, что смена домена была одним из самых неудобных аспектов ребрендинга компании Илона Маска.

Хотя многие продукты X уже давно перешли на новый бренд, включая официальный аккаунт соцсети, мобильные приложения и подписку X Premium (также известная как Blue), однако URL-адреса платформы до сих пор прописывались как twitter.com.

Напомним

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