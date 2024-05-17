Больше не Twitter: соцсеть Илона Маска официально переходит на домен X.com
Киев • УНН
Социальная сеть, ранее известная как Twitter, официально перешла на домен x.com, о чем объявил Илон Маск.
Социальная сеть X, которая ранее называлась Twitter и до сих пор оставалась со старым доменным именем, официально перешла на домен x.com. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Илона Маска в X.
Детали
Все основные системы сейчас включены X.com
Илон Маск анонсировал аудио- и видеозвонки в сети X (Twitter)31 августа 2023, 23:38 • 522415 просмотров
Отныне, если пользователь впервые после зашел в соцсеть, видит оповещение о новом домене. Появляется сообщение: "Мы сообщаем, что меняем наш URL-адрес, но ваши настройки конфиденциальности и защиты данных остаются без изменений".
То есть теперь запросы twitter.com должны перенаправлять на веб-страницу с новым доменом.
Дополнение
В издании The Verge объяснили, что смена домена была одним из самых неудобных аспектов ребрендинга компании Илона Маска.
Хотя многие продукты X уже давно перешли на новый бренд, включая официальный аккаунт соцсети, мобильные приложения и подписку X Premium (также известная как Blue), однако URL-адреса платформы до сих пор прописывались как twitter.com.
Напомним
Twitter нарушила контракт, не выплатив миллионы долларов бонусов, которые социальная сеть, теперь называющаяся X Corp, пообещала своим сотрудникам
Бывший руководитель Twitter утверждает, что его уволили из-за беспокойства по поводу безопасности компании7 декабря 2023, 08:30 • 41580 просмотров
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Больше не Twitter: соцсеть Илона Маска официально переходит на домен X.com
Умеров о Харьковщине: россияне продолжают попытки продвинуться вперед
"Не курьеры или игорка": Федоров о броне для FAVBET Tech и Glovo
Силой пытались вытащить парня из маршрутки: в ТЦК отреагировали на действия военнослужащих в Одессе
Только при наличии военного билета: с 18 мая МИД возобновляет консульские услуги для мужчин за рубежом
В Одессе прогремел еще один взрыв - мэр
Российские силовики обыскали офис крымскотатарской газеты: задержали редактора и основателя
Львовские хирурги прооперировали ребенка, который шесть лет не мог есть из-за обожженного пищевода
Наибольшее давление на позиции Сил обороны рф осуществляет в районе Новоалександровки
Цена на нефть на этой неделе продемонстрировала рост: что стало причиной
Популярные
Долгожданная GTA 6 получила дату выхода
В Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Киева
Более 1000 человек эвакуированы за три дня из Белополья и Ворожбы в пограничье Сумской области
В Госэнергонадзоре прогнозируют уменьшение количества графиков отключений света: что известно
Оккупанты нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговщины, зафиксировано 146 взрывов
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Больше не Twitter: соцсеть Илона Маска официально переходит на домен X.com
Социальная сеть, ранее известная как Twitter, официально перешла на домен x. com, о чем объявил Илон Маск.
Умеров о Харьковщине: россияне продолжают попытки продвинуться вперед
В Харьковской области украинские военные успешно отражают российские попытки продвижения и вторжения, несмотря на постоянные обстрелы гражданского населения и отсутствие своевременной поставки оружия, что дает россиянам преимущество.
"Не курьеры или игорка": Федоров о броне для FAVBET Tech и Glovo
Вице-премьер-министр Михаил Федоров защитил бронирование работников технологических компаний, таких как FAVBET Tech и Glovo, заявив, что они не курьеры или "игроки", а специалисты высокого уровня, которые имеют решающее значение для экономики, поскольку ИТ-сектор сделал почти 5% вклада в ВВП Украины и уплатил более 20 миллиардов гривен налогов в прошлом году.
Силой пытались вытащить парня из маршрутки: в ТЦК отреагировали на действия военнослужащих в Одессе
Одесский областной ТЦК и СП привлек военнослужащих к дисциплинарной ответственности за то, что они силой пытались вытащить молодого человека из автобуса, нарушая нормы и порядок общения с гражданами.
Только при наличии военного билета: с 18 мая МИД возобновляет консульские услуги для мужчин за рубежом
Министерство иностранных дел Украины сообщило, что с 18 мая военнообязанные смогут получать консульские услуги за рубежом, предоставив военный билет в бумажном или электронном виде вместе с другими документами, необходимыми для получения выбранной консульской услуги.
В Одессе прогремел еще один взрыв - мэр
Еще один взрыв прогремел в Одессе: мэр города призвал жителей оставаться в безопасных местах, а Военно-воздушные силы сообщили об угрозе баллистики с юга.
Российские силовики обыскали офис крымскотатарской газеты: задержали редактора и основателя
Российские силовики провели обыски в офисе крымскотатарской газеты "Къырым", задержав ее редактора и основателя по обвинению в дискредитации российской армии и распространении ложной информации.
Львовские хирурги прооперировали ребенка, который шесть лет не мог есть из-за обожженного пищевода
Хирурги Детской Больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова выполнили редкое хирургическое вмешательство, помогая 8-летней девочке, которая в течение шести лет не могла есть из-за обожженного пищевода.
Наибольшее давление на позиции Сил обороны рф осуществляет в районе Новоалександровки
На Покровском направлении количество боевых столкновений возросло до 21, наибольшее давление противник оказывал на украинские позиции в районе Новоалександровки.
Цена на нефть на этой неделе продемонстрировала рост: что стало причиной
Цены на нефть стабилизировались, причем Brent выросла впервые за три недели благодаря позитивным экономическим данным из Китая и США, что увеличило ожидания роста спроса, тогда как сокращение мировых запасов нефти и нефтепродуктов способствовало позитивным настроениям относительно спроса.