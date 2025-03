Илон Маск анонсировал аудио- и видеозвонки в сети X (Twitter)

Детали

Согласно его заявлению, для звонков номер телефона не потребуется.

Цитата

«X - это эффективная глобальная адресная книга. Этот набор факторов уникален», - добавил он.

В то же время Маск не предоставил дальнейшей информации о том, когда будут доступны новые функции.

Напомним, в Twitter хотят убрать возможность блокировать пользователей.

Video & audio calls coming to X:



- Works on iOS, Android, Mac & PC

- No phone number needed

- X is the effective global address book



That set of factors is unique.

— Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023