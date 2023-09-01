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Илон Маск анонсировал аудио- и видеозвонки в сети X (Twitter)

Киев • УНН

 • 522503 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Новая функция аудио- и видеозвонков появится в социальной сети Х (бывший Twitter). Она будет активной для устройств с iOS, Android, Mac и ПК. Об этом сообщил владелец социальной сети Илон Маск, передает УНН.

Детали

Согласно его заявлению, для звонков номер телефона не потребуется.

Цитата

«X - это эффективная глобальная адресная книга. Этот набор факторов уникален», - добавил он.

В то же время Маск не предоставил дальнейшей информации о том, когда будут доступны новые функции.

Напомним, в Twitter хотят убрать возможность блокировать пользователей. 

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Video & audio calls coming to X:

- Works on iOS, Android, Mac & PC
- No phone number needed
- X is the effective global address book

That set of factors is unique.

— Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023

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