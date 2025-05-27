Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция

В соцсетях пользователи начали распространять информацию о заведении в Днепровском районе Киева, где держат маленьких поросят. Мнения юзеров разделились: одни – пишут гневные комментарии об эксплуатации животных и жестоком обращении с ними, другие – одобряют идею открытия контактной кофейни.

Корреспондент УНН решила выяснить подробности ситуации.

Детали

Владельцы кофейни – Юлия и Денис Давыденко. Когда началась полномасштабная война, они с детьми и животными выехали во Францию. Впрочем, позже решили вернуться в Украину и воплотить свою бизнес-идею.

У нас была кофейня, однако мы решили улучшить бизнес и выбрали очень интересный формат из Японии. Хотелось чего-то позитивного, поскольку мы очень любим животных, то рассматривали варианты кафе с котиками, с кроликами, как за границей, а потом остановились на поросятах. Такого у нас еще не было - сказала Юлия.

Сначала на месте заведения с животными была просто кофейня с шоурумом одежды, но супруги решили переформатировать ее. Идея принесла популярности бизнесу.

К нам едут со всей Украины. Вот позавчера к нам приезжали ребята из Запорожья. Это мы всего вторую неделю работаем с поросятами - добавил муж Юлии Денис.

По словам супругов, популярность получили после распространений в ТикТоке и Телеграм-каналах.

Самое интересное, что все отзываются положительно. Говорят, круто, но единственный момент, что заведение рассчитано на 10 человек, помещение уже нужно больше. У нас в выходные и в будни постоянно стоят очереди - поделилась Юлия.

Также владелица подчеркнула, что платную зону с животными сделали намеренно, чтобы ограничить доступ к ним, потому что заведение не позиционирует себя как контактный зоопарк.

Это все же пространство, где молодежь может прийти, выпить кофе, съесть вкусности, посмотреть, провести время в такой атмосфере, где бегают пересадки, мини-пиги. Поэтому есть платный вход - добавила она.

Комментаторы в соцсетях разделились на два лагеря. Так, например, Елена Церковная призвала обратить внимание на эту кофейню.

Всем, кто поддерживает эксплуатацию животных, должно быть стыдно. Пересмотрела видео-отзывы и не вижу возможности для свинок спрятаться от посетителей, их тупо облепляют дети - написала она.

Иначе на видео заведения откликнулась Анастасия Хрипкова. "Вау, какая милота. Я уже иду", – сказала в комментариях женщина.

Адель Диброва также порадовалась животным в заведении.

Класс, какие манюни, и это так близко ехать, вообще супер. 250 грн это за вход, верно? Кроме этих манюнь кофе и вкусности есть у вас? - поинтересовалась женщина.

Пользователь Яна Андрусенко спросила под этим же постом:

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Супруги ответили на комментарии относительно якобы эксплуатации животных

Во-первых, все семеро поросят стоят на учете эпизоотолога Днепровского района, государственного врача. Они с прививками, имеют необходимые документы. Это первые поросята в Киеве, которых чипировали, сейчас мы даже делаем международные документы, чтобы они в случае ухудшения ситуации в стране могли с нами выехать за границу, как и наши собаки и коты - рассказал Денис.

Мужчина добавил, что за животными ведется ветеринарный надзор, также будет сотрудничество с груминг-салоном, которые будут ухаживать за их состоянием. В заведении работает зоо-няня, которая объясняет посетителям правила поведения с поросятами, контролирует их соблюдение, а также обслуживает животных, выгуливая на улице и приводя в порядок.

У нас запрещено просто там бежать за поросенком, чтобы взять его погладить. У нас можно общаться с поросятами только когда они идут на контакт. Если мы видим по поросятах, что они хотят отдохнуть, мы извиняемся у наших посетителей и говорим, что заканчиваем посещение, это живые создания, а не игрушки, и им нужно отдохнуть - отметил Денис.

В комментарии УНН начальник отдела коммуникаций полиции Киева Дмитрий Грищенко заявил, что зоозащитники действительно обращались к правоохранителям с подобным заявлением, сейчас продолжаются необходимые проверки.

Было обращение, заявление зарегистрировано, запрос направили в Госпотребслужбу - сказал Дмитрий Грищенко.

УНН продолжает отслеживать ситуацию.

Напомним

39-летний пьяный житель Днепровского района Киева схватил соседскую собаку, поднял ее и бросил с высоты на асфальт, нанеся собаке телесные повреждения, несмотря на попытки сожителя остановить его, за жестокое обращение с животными ему грозит до 8 лет заключения.

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