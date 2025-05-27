$41.570.06
47.300.30
ukenru
Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив
13:16 • 2100 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция

Эксклюзив
11:19 • 13392 просмотра

Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера

Эксклюзив
08:04 • 37659 просмотра

Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха

Эксклюзив
26 мая, 14:22 • 95670 просмотра

рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

Эксклюзив
26 мая, 13:26 • 179825 просмотра

Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Эксклюзив
26 мая, 11:58 • 164234 просмотра

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Эксклюзив
26 мая, 09:30 • 170437 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Эксклюзив
26 мая, 08:54 • 161698 просмотра

Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

26 мая, 08:18 • 112905 просмотра

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

Эксклюзив
26 мая, 06:37 • 99741 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1м/с
63%
746мм
Популярные новости

Глава МИД Германии отверг критику рф после снятия ограничений на дальнобойные удары

27 мая, 06:05 • 72178 просмотра

Спелеологи обнаружили в мексиканской пещере Тлайокок артефакты исчезнувшей культуры

27 мая, 06:37 • 19683 просмотра

Marvel готовит новый спин-офф "ВандаВижн": стали известны первые имена из актерского состава

27 мая, 07:08 • 57616 просмотра

American Music Awards 2025: триумф Билли Айлиш и список победителей

08:52 • 42150 просмотра

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

09:48 • 34455 просмотра
публикации

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив

13:16 • 2100 просмотра

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

26 мая, 16:32 • 142445 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 532703 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 564262 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 512353 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Фридрих Мерц

Хакан Фидан

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Киев

Черниговская область

Саудовская Аравия

Катар

Оман

Реклама
УНН Lite

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

09:48 • 34566 просмотра

American Music Awards 2025: триумф Билли Айлиш и список победителей

08:52 • 42255 просмотра

Marvel готовит новый спин-офф "ВандаВижн": стали известны первые имена из актерского состава

27 мая, 07:08 • 57715 просмотра

Лебединая история: как пернатые путешественники остановили движение на трассе

26 мая, 16:12 • 56709 просмотра

Кендрик Ламар и Тейлор Свифт соревнуются за главные награды American Music Awards 2025 – СМИ

26 мая, 15:51 • 79921 просмотра
Актуальное

Дія (сервис)

КАБ-250

SpaceX Starship

Старлинк

Нью-Йорк Таймс

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция

Киев • УНН

 • 2032 просмотра

В Днепровском районе Киева открылась кофейня с поросятами, что вызвало дискуссии об эксплуатации животных. Владельцы уверяют, что заботятся о животных, но зоозащитники написали заявление в полицию.

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция

В соцсетях пользователи начали распространять информацию о заведении в Днепровском районе Киева, где держат маленьких поросят.  Мнения юзеров разделились: одни – пишут гневные комментарии об эксплуатации животных и жестоком обращении с ними, другие – одобряют идею открытия контактной кофейни.

Корреспондент УНН решила выяснить подробности ситуации.

Детали

Владельцы кофейни – Юлия и Денис Давыденко. Когда началась полномасштабная война, они с детьми и животными выехали во Францию. Впрочем, позже решили вернуться в Украину и воплотить свою бизнес-идею. 

У нас была кофейня, однако мы решили улучшить бизнес и выбрали очень интересный формат из Японии. Хотелось чего-то позитивного, поскольку мы очень любим животных, то рассматривали варианты кафе с котиками, с кроликами, как за границей, а потом остановились на поросятах. Такого у нас еще не было

- сказала Юлия.

Сначала на месте заведения с животными была просто кофейня с шоурумом одежды, но супруги решили переформатировать ее. Идея принесла популярности бизнесу. 

К нам едут со всей Украины. Вот позавчера к нам приезжали ребята из Запорожья. Это мы всего вторую неделю работаем с поросятами

 - добавил муж Юлии Денис.

По словам супругов, популярность получили после распространений в ТикТоке и Телеграм-каналах. 

Самое интересное, что все отзываются положительно. Говорят, круто, но единственный момент, что заведение рассчитано на 10 человек, помещение уже нужно больше. У нас в выходные и в будни постоянно стоят очереди

- поделилась Юлия.

Также владелица подчеркнула, что платную зону с животными сделали намеренно, чтобы ограничить доступ к ним, потому что заведение не позиционирует себя как контактный зоопарк. 

Это все же пространство, где молодежь может прийти, выпить кофе, съесть вкусности, посмотреть, провести время в такой атмосфере, где бегают пересадки, мини-пиги. Поэтому есть платный вход

- добавила она.

Комментаторы в соцсетях разделились на два лагеря. Так, например, Елена Церковная призвала обратить внимание на эту кофейню.

Всем, кто поддерживает эксплуатацию животных, должно быть стыдно. Пересмотрела видео-отзывы и не вижу возможности для свинок спрятаться от посетителей, их тупо облепляют дети

- написала она.

Иначе на видео заведения откликнулась Анастасия Хрипкова. "Вау, какая милота. Я уже иду", – сказала в комментариях женщина.

Адель Диброва также порадовалась животным в заведении.

Класс, какие манюни, и это так близко ехать, вообще супер. 250 грн это за вход, верно? Кроме этих манюнь кофе и вкусности есть у вас?

- поинтересовалась женщина.

Пользователь Яна Андрусенко спросила под этим же постом:

Когда уже люди перестанут эксплуатировать животных

Супруги ответили на комментарии относительно якобы эксплуатации животных

Во-первых, все семеро поросят стоят на учете эпизоотолога Днепровского района, государственного врача. Они с прививками, имеют необходимые документы. Это первые поросята в Киеве, которых чипировали, сейчас мы даже делаем международные документы, чтобы они в случае ухудшения ситуации в стране могли с нами выехать за границу, как и наши собаки и коты

- рассказал Денис.

Мужчина добавил, что за животными ведется ветеринарный надзор, также будет сотрудничество с груминг-салоном, которые будут ухаживать за их состоянием. В заведении работает зоо-няня, которая объясняет посетителям правила поведения с поросятами, контролирует их соблюдение, а также обслуживает животных, выгуливая на улице и приводя в порядок.

У нас запрещено просто там бежать за поросенком, чтобы взять его погладить. У нас можно общаться с поросятами только когда они идут на контакт. Если мы видим по поросятах, что они хотят отдохнуть, мы извиняемся у наших посетителей и говорим, что заканчиваем посещение, это живые создания, а не игрушки, и им нужно отдохнуть

- отметил Денис. 

В комментарии УНН начальник отдела коммуникаций полиции Киева Дмитрий Грищенко заявил, что зоозащитники действительно обращались к правоохранителям с подобным заявлением, сейчас продолжаются необходимые проверки.

Было обращение, заявление зарегистрировано, запрос направили в Госпотребслужбу

- сказал Дмитрий Грищенко.

УНН продолжает отслеживать ситуацию.

Напомним

39-летний пьяный житель Днепровского района Киева схватил соседскую собаку, поднял ее и бросил с высоты на асфальт, нанеся собаке телесные повреждения, несмотря на попытки сожителя остановить его, за жестокое обращение с животными ему грозит до 8 лет заключения.

В зоопарке Филадельфии впервые показали детенышей гигантской черепахи, которая стала мамой в 100 лет26.04.25, 20:30 • 10441 просмотр

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ОбществоКиевпубликации
ТикТок
Телеграмма
Франция
Япония
Украина
Запорожье
Киев
Brent
$63.81
Bitcoin
$109,615.20
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,321.29
Ethereum
$2,648.21