Кинув пса на асфальт: киянин може отримати 8 років за жорстоке поводження з твариною
Київ • УНН
39-річний п'яний житель Дніпровського району Києва схопив сусідську собаку, підняв її та кинув з висоти на асфальт, завдавши собаці тілесних ушкоджень, незважаючи на спроби співмешканця зупинити його, за жорстоке поводження з тваринами йому загрожує до 8 років ув'язнення.
У Києві зафіксовано жорстоке поводження з собакою: 39-річний мешканець Дніпровського району столиці, перебуваючи напідпитку, схопив собаку сусідки та, незважаючи на спробу завадити з боку своєї супутниці, - кинув пса з висоти на асфальт. Про це передає УНН із посиланням на ГУНП у м. Києві та Київську міську прокуратуру.
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Встановлено, що підозрюваний близько 23 години ночі побачив на вулиці собаку сусідки, схопив її за лапи, підняв вверх та кинув з висоти на асфальт. Його супутниця намагалась зупинити знущання над твариною, однак їй це не вдалось. На крик собаки вибігла її власниця, з якою зловмисник мав неприязні стосунки.
Підтверджується, що тварину показали ветеринару, - у пса на прізвисько "Пуля" діагностували забої м’яких тканин та грудної клітини.
Чоловіку повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з собакою. За вчинене підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.
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