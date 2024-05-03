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В Одесі попрощалися з собакою, яка загинула внаслідок російської атаки

В Одесі попрощалися з собакою, яка загинула внаслідок російської атаки

Київ • УНН

 • 28262 перегляди

Собаку на ім'я Кітті, яка загинула під час російського обстрілу Одеси 29 квітня, поховали в місті під час церемонії прощання з усіма домашніми тваринами та військовими собаками, які загинули під час російського вторгнення.

В Одесі попрощалися з собакою, яка загинула внаслідок російського обстрілу по місту 29 квітня. Про це повідомили в ДСНС Одеської області, передає УНН.

Деталі

Церемонія прощання пройшла на місці прильоту - її присвятили всім домашнім улюбленцям та чотирилапим, що несуть службу у різних бойових підрозділах, та загинули за час повномасштабного вторгнення РФ.

На прощання з собакою Кєтті прийшли кінологічні розрахунки силових структур разом із господарями, а також прості одесити.

Контекст

Вночі 29 квітня росіяни вдарили по Одесі балістикою. Відомо про п’ять загиблих та 32 поранених. Шестеро дорослих у реанімації.

За словами речника Сили оборони півдня Дмитра Плетенчука, тип озброєння, яким атакували місто, встановлюють, для цього проводитимуть експертизу.

Прокуратура розпочала розслідування щодо удару балістикою по Одесі за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомили у відомстві.

Удар рф по Одесі 29 квітня: кількість загиблих збільшилась до шести 01.05.24, 13:25 • 36470 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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