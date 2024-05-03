В Одессе попрощались с собакой, которая погибла в результате российской атаки

В Одессе попрощались с собакой, которая погибла в результате российского обстрела по городу 29 апреля. Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области, передает УНН.

Детали

Церемония прощания прошла на месте прилета - ее посвятили всем домашним любимцам и четвероногим, которые несут службу в различных боевых подразделениях, и погибли за время полномасштабного вторжения РФ.

На прощание с собакой Кетти пришли кинологические расчеты силовых структур вместе с хозяевами, а также простые одесситы.

Контекст

Ночью 29 апреля россияне ударили по Одессе баллистикой. Известно о пяти погибших и 32 раненых. Шестеро взрослых в реанимации.

По словам представителя Силы обороны юга Дмитрия Плетенчука, тип вооружения, которым атаковали город, устанавливают, для этого будут проводить экспертизу.

Прокуратура начала расследование относительно удара баллистикой по Одессе по факту нарушения законов и обычаев войны, сообщили в ведомстве.

Удар рф по Одессе 29 апреля: количество погибших увеличилось до шести