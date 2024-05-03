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В Одессе попрощались с собакой, которая погибла в результате российской атаки
Собаку по имени Китти, которая погибла во время российского обстрела Одессы 29 апреля, похоронили в городе во время церемонии прощания со всеми домашними животными и военными собаками, которые погибли во время российского вторжения.
В Украине первая больница-электростанция начала продавать энергию
Первая в Украине больничная электростанция, Хмельницкий лечебно-диагностический центр, начала продавать излишки электроэнергии, выработанной солнечными панелями на крыше, в сеть.
Госаудитслужба разоблачила схему незаконного вывода из банка "Сич" почти 120 млн грн
Государственная аудиторская служба разоблачила схему незаконного вывода почти 120 миллионов гривен из банка "Сич" через фиктивные услуги.
"Мону Лизу" перед Олимпиадой выставят в отдельной комнате Лувра
Музей Лувр планирует выставить знаменитую картину "Мона Лиза" Леонардо да Винчи в отдельном зале перед предстоящей Олимпиадой, чтобы справиться с ожидаемым наплывом посетителей.
СМИ: Таинственные объекты в украинском небе - это ступень носителя SpaceX
Вторая ступень ракеты SpaceX Falcon 9 была замечена в украинском небе после запуска двух спутников WorldView Legion.
Дмитрий Кулеба обсудил украинскую ПВО с министром обороны Польши
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским усиление противовоздушной обороны Украины, путь Украины в ЕС и мирную формулу президента Зеленского.
Определился первый соперник сборной Украины на футбольном турнире Олимпиады-2024
Первым соперником Украины в группе B олимпийского футбольного турнира 2024 года станет Ирак, который обеспечил себе место в группе, победив Индонезию со счетом 2:1 в матче за третье место на Кубке Азии среди молодежных сборных U-23.
Защита украинской энергетики: Зеленский озвучил важную задачу
Зеленский обсудил вопросы защиты энергетического сектора Украины от конкретных угроз, объединение усилий для защиты объектов и обеспечения электроэнергией, а также подготовку к следующему отопительному сезону.
Российские войска обстреляли девять общин Сумщины
Российские войска обстреляли 9 населенных пунктов в Сумской области из артиллерии, минометов, беспилотников и авиаударов, вызвав 215 взрывов 2 мая.
Объявлен состав сборной беженцев для участия в Олимпийских играх 2024 года
Тридцать шесть спортсменов из 11 стран вошли в состав олимпийской команды беженцев, представляющих интересы миллионов перемещенных лиц по всему миру, и будут соревноваться в 12 видах спорта на Олимпийских играх в Париже в этом году.