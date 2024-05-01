Удар рф по Одессе 29 апреля: количество погибших увеличилось до шести

Количество погибших из-за удара рф по Одессе 29 апреля увеличилось до шести человек, сообщил городской голова Геннадий Труханов, передает УНН.

Количество погибших в результате атаки по Одессе 29 апреля увеличилось до 6. К сожалению, сегодня в больнице умер человек, за жизнь которого врачи боролись до последнего - написал Труханов в Telegram.

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23 человека получили ранения, в том числе 4-летняя девочка в критическом состоянии, в результате ракетной атаки рф по набережной Одессы 29 апреля. Удар был осуществлен баллистической ракетой Искандер с кассетным боезарядом.

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Сегодня ночью российские войска нанесли удар по Одессе баллистическими ракетами. Три человека погибли, еще трое ранены.