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Війська рф атакували Одесу балістикою: троє людей загинуло, ще троє поранені

Війська рф атакували Одесу балістикою: троє людей загинуло, ще троє поранені

Київ • УНН

 • 22117 перегляди

російські війська завдали удару балістичними ракетами по Одесі, в результаті чого три людини загинули і ще троє отримали поранення, а також були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

російські війська завдали удару по Одесі балістичними ракетами. Щонайменше троє людей загинули, ще троє поранені. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі 

Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога

- розповів голова ОВА. 

За його словами внаслідок атаки також пошкоджено цивільну інфраструктуру. 

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на півдні України було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки балістичних ракет, після чого в Одесі сталися пролунали вибухи.

Генпрокурор показав момент удару по Одесі ракетою із касетним боєзарядом30.04.24, 13:25 • 39730 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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