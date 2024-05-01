Війська рф атакували Одесу балістикою: троє людей загинуло, ще троє поранені
Київ • УНН
російські війська завдали удару балістичними ракетами по Одесі, в результаті чого три людини загинули і ще троє отримали поранення, а також були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.
російські війська завдали удару по Одесі балістичними ракетами. Щонайменше троє людей загинули, ще троє поранені. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога
За його словами внаслідок атаки також пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що на півдні України було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки балістичних ракет, після чого в Одесі сталися пролунали вибухи.
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