Войска рф атаковали Одессу баллистикой: три человека погибли, еще трое ранены

российские войска нанесли удар по Одессе баллистическими ракетами. По меньшей мере три человека погибли, еще трое ранены. Об этом заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь - рассказал председатель ОВА.

По его словам в результате атаки также повреждена гражданская инфраструктура.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на юге Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки баллистических ракет, после чего в Одессе произошли взрывы.

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