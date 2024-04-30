Генпрокурор показал момент удара по Одессе ракетой с кассетным боезарядом

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин показал момент удара по Одессе российской баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram, передает УНН.

Детали

Костин, отметил, что удар был осуществлен баллистической ракетой Искандер с кассетным боезарядом. Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения. В радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты.

Дополнение

Пять человек погибли и 23 получили ранения, в том числе 4-летняя девочка в критическом состоянии, в результате вчерашнего ракетного обстрела набережной Одессы со стороны россии.

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