російський удар по Одесі: кількість загиблих зросла до 5
Київ • УНН
П'ятеро людей загинули і 23 отримали поранення, в тому числі 4-річна дівчинка у критичному стані, в результаті вчорашнього ракетного обстрілу набережної Одеси з боку росії.
Внаслідок вчорашнього ракетного удару по набережній Одеси відомо вже про п'ятьох загиблих. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Кіпер розповів, що кількість жертв вчорашньої атаки зросла.
На жаль, кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до 5 осіб. В лікарні помер чоловік 1960 року народження
За його словами, у медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. Наразі у важкому стані 8 людей, з них 4 - у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.
Нагадаємо
Згідно з останніми даними ДСНС внаслідок російського ракетного удару по набережній в Одесі загинули 4 людини, ще 32 отримали поранення, в тому числі 2 дітей.
Ракетний удар по Одесі: Кіпер розповів про стан поранених дітей 29.04.24, 22:55 • 21435 переглядiв