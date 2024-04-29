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Ракетний удар по Одесі: Кіпер розповів про стан поранених дітей

Ракетний удар по Одесі: Кіпер розповів про стан поранених дітей

Київ • УНН

 • 21435 перегляди

5-річна дівчинка отримала забій грудної клітки, а 16-річний підліток - поранення середньої тяжкості в результаті російського ракетного обстрілу Одеси. Загалом внаслідок атаки відомо про 4 загиблих та 29 поранених.

Внаслідок російської ракетної атаки на Одесу поранення отримала дівчинка п'яти років. Наразі вона в лікарні у стані середньої важкості. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі 

Очільник ОВА розповів про стан постраждалих внаслідок ракетного удару по місту.

З дітей - п'ятирічна дівчинка, в якої забій грудної клітини і 16-річна дитина також середньої важкості. Навіть немає поки анкетних даних - зараз все перевіряється уточнюється. Це те, що на даний час (відомо - ред.) 

- розповів Олег Кіпер. 

Він також зауважив, що внаслідок атаки пошкоджена низка будівель, зокрема частина з них постраждали від уламків.

Доповнення

Згідно з останніми даними ДСНС, результаті ракетного обстрілу набережної Одеси загинуло щонайменше четверо людей, ще 29 отримали поранення. Серед них двоє дітей. 

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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