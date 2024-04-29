Ракетний удар по Одесі: Кіпер розповів про стан поранених дітей
Київ • УНН
5-річна дівчинка отримала забій грудної клітки, а 16-річний підліток - поранення середньої тяжкості в результаті російського ракетного обстрілу Одеси. Загалом внаслідок атаки відомо про 4 загиблих та 29 поранених.
Внаслідок російської ракетної атаки на Одесу поранення отримала дівчинка п'яти років. Наразі вона в лікарні у стані середньої важкості. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Очільник ОВА розповів про стан постраждалих внаслідок ракетного удару по місту.
З дітей - п'ятирічна дівчинка, в якої забій грудної клітини і 16-річна дитина також середньої важкості. Навіть немає поки анкетних даних - зараз все перевіряється уточнюється. Це те, що на даний час (відомо - ред.)
Він також зауважив, що внаслідок атаки пошкоджена низка будівель, зокрема частина з них постраждали від уламків.
Доповнення
Згідно з останніми даними ДСНС, результаті ракетного обстрілу набережної Одеси загинуло щонайменше четверо людей, ще 29 отримали поранення. Серед них двоє дітей.
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