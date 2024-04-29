Ракетный удар по Одессе: Кипер рассказал о состоянии раненых детей
Киев • УНН
5-летняя девочка получила ушиб грудной клетки, а 16-летний подросток - ранения средней тяжести в результате российского ракетного обстрела Одессы. Всего в результате атаки известно о 4 погибших и 29 раненых.
В результате российской ракетной атаки на Одессу ранения получила девочка пяти лет. Сейчас она в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом рассказал председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Глава ОГА рассказал о состоянии пострадавших в результате ракетного удара по городу.
Из детей - пятилетняя девочка, у которой ушиб грудной клетки и 16-летний ребенок также средней тяжести. Даже нет пока анкетных данных - сейчас все проверяется, уточняется. Это то, что на данное время (известно - ред.)
Он также отметил, что в результате атаки поврежден ряд зданий, в частности часть из них пострадали от обломков.
Дополнение
Согласно последним данным ГСЧС, результате ракетного обстрела набережной Одессы погибло по меньшей мере четыре человека, еще 29 получили ранения. Среди них двое детей.
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