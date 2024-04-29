Зеленский заслушал доклады по ситуации в Одессе и Харькове после атаки рф

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по Одессе и Харькову, передает УНН.

Только что были доклады по ситуации в Одессе после российского ракетного удара и в Харькове - после удара управляемыми авиабомбами. К сожалению, в Одессе есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Много раненых - всем оказывается сейчас помощь. Местные службы и спасатели ГСЧС Украины, которые отреагировали мгновенно. Важно, чтобы все службы, все наши люди, от работы которых зависит жизнь украинцев, были максимально эффективны и быстры. Оперативность в помощи, своевременная и достаточно смелая защита жизни - это то, что нам всем в Украине помогает выстоять - сообщил Зеленский.

Президент также поблагодарил всех, кто "действительно заботится о наших людях и всем нашем государстве, спасибо каждому и каждой, кто помогает Украине!"

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"Спасибо всем, кто бьется против российского зла", - резюмировал Зеленский.

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