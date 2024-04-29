Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
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Ракетный удар по Одессе: количество жертв возросло до четырех, а раненых - до 28
Тип ракеты устанавливается, но в ней была шрапнель: Плетенчук о смертоносном ударе рф по Одессе
Количество жертв в результате ракетного удара рф по Одессе возросло до трех - мэр
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Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей КиваловЭксклюзив
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Ракетный удар по Одессе: количество жертв возросло до четырех, а раненых - до 28
Четыре человека погибли, в том числе три женщины и один мужчина, и 28 получили ранения, в том числе двое детей и беременная женщина, в результате российского ракетного удара по Одессе.
Тип ракеты устанавливается, но в ней была шрапнель: Плетенчук о смертоносном ударе рф по Одессе
российский ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Одессе содержал осколки, предназначенные для уничтожения живой силы, в результате чего три человека погибли и 20 получили ранения.
Количество жертв в результате ракетного удара рф по Одессе возросло до трех - мэр
Три человека погибли, 20 получили ранения в результате российского ракетного обстрела Одессы, Украина.
россия строит аэродром в 75 км от украинской границы
Россия строит аэродром с 1800-метровой взлетно-посадочной полосой в 75 км от украинской границы, способный принимать военно-транспортные самолеты Ил-76.
Сумщина: из-за атаки рф разрушена школа в Ямпольской громаде, без жертв
Россияне обстреляли село в Сумской области, полностью разрушив здание местной школы, но, к счастью, обошлось без жертв.
Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло до 17, по меньшей мере двое - в тяжелом состоянии
В Одессе количество раненых в результате российского ракетного обстрела возросло до 17 человек, причем по меньшей мере двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Одесской областной военной администрации.
В Тбилиси правящая партия Грузии собрала людей в поддержку закона "об иноагентах". Президент Зурабишвили назвала митинг "путинской акцией"
Правящая партия Грузии устроила митинг в Тбилиси, чтобы продемонстрировать поддержку противоречивого закона об "иностранных агентах", тогда как президент Грузии раскритиковала его как "акцию путина", а оппозиция утверждает, что государственных служащих принуждали к участию в митинге.
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
Во время ракетного обстрела Одессы бывший председатель Центральной избирательной комиссии и народный депутат Сергей Кивалов получил осколочное ранение правого бедра и был госпитализирован с сильным кровотечением.
Ракетный удар по Одессе: горит "замок Кивалова"
Российский ракетный удар разрушил здание "Замка Кивалова" в Одессе, Украина.
Горячие дебаты и летающая бутылка: комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах
Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал спорный законопроект об иностранных агентах во втором чтении на фоне жарких дебатов, высылок и протестов с требованием отозвать инициативу, которая может повредить евроатлантической интеграции страны.