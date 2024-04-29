Ракетный удар по Одессе: количество жертв возросло до четырех, а раненых - до 28

Количество жертв ракетного удара рф по Одессе возросло до четырех, а количество раненых - до 28. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Количество жертв российского удара по Одессе возросло до четырех человек. Погибли три женщины и один мужчина - сообщил Кипер.

По уточненной информации пострадали 28 человек, добавил глава ОГА.

"Среди (пострадавших - ред.) двое детей (16 и 5 лет) и одна беременная женщина. Четверо раненых в тяжелом состоянии, за их жизнь сейчас борются врачи", - резюмировал Кипер.

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Напомним

Как сообщил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, сейчас тип ракеты, которой атаковали Одессу, устанавливается, но можно сказать, что в ней была шрапнель, которая используется для уничтожения живой силы.