Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
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Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей КиваловЭксклюзив
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"Сбежал во время прохождения медосмотра" - в ТЦК объяснили, за что "паковали" в бус мужчину в Одессе
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Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
Во время ракетного обстрела Одессы бывший председатель Центральной избирательной комиссии и народный депутат Сергей Кивалов получил осколочное ранение правого бедра и был госпитализирован с сильным кровотечением.
Ракетный удар по Одессе: горит "замок Кивалова"
Российский ракетный удар разрушил здание "Замка Кивалова" в Одессе, Украина.
Горячие дебаты и летающая бутылка: комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах
Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал спорный законопроект об иностранных агентах во втором чтении на фоне жарких дебатов, высылок и протестов с требованием отозвать инициативу, которая может повредить евроатлантической интеграции страны.
Днепропетровщина: россияне атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии и бпла, есть разрушения
Российские оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии, выпустив 15 снарядов, и атаковали беспилотниками-камикадзе, вызвав разрушения, но без жертв.
Ракетный удар по Одессе: погибли два человека и собака
Два человека и собака погибли, а восемь человек, в том числе 12-летний мальчик, получили ранения в результате российского ракетного обстрела Одессы.
рф атакует КАБами: в Харькове повреждена многоэтажка
российский авиаудар повредил многоэтажный жилой дом в Харькове, в результате чего одна женщина получила ранения.
Ракетный удар по Одессе: ранены восемь человек - Кипер
По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате российского ракетного обстрела Одессы, который нанес ущерб жилым домам и гражданской инфраструктуре.
"Роби своє з Kurator" и "МХП Поруч" - победители конкурса "Відповідальна країна 2.0"
Программа МХП по поддержке военнослужащих, ветеранов и их семей, а также проект по поддержке бизнеса в пищевой отрасли победили в национальном конкурсе социальных инициатив "Відповідальна країна 2. 0".
"Сбежал во время прохождения медосмотра" - в ТЦК объяснили, за что "паковали" в бус мужчину в Одессе
В территориальном центре комплектования Одесской области прокомментировали видео с задержанием мужчины в Одессе. Утверждается, что мужчина на видео сбежал с призывного пункта во время прохождения медицинского осмотра. А военнослужащие и полицейские в Одессе задержали его после того, как он оказал сопротивление и применил к ним физическую силу,
С начала года в Украине было построено или обустроено 337 укрытий - Ткаченко
С начала года в Украине было построено или оборудовано 337 укрытий общей стоимостью 384,8 млн грн, в том числе 13 новых, 283 капитально отремонтированных, 6 реконструированных и 27 модульных укрытий в образовательных, медицинских, культурных, жилых и административных зданиях.