Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Во время сегодняшнего ракетного удара по Одессе был ранен бывший председатель Центральной избирательной комиссии, нардеп нескольких созывов, президент Национального университета "Одесская юридическая академия", Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов. Об этом УНН стало известно из собственных источников в медучреждении.

Как стало известно УНН, Кивалов получил осколочное ранение правого бедра и был госпитализирован с сильным кровотечением.

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Вероятно, во время атаки он находился в Доме приемов Международного гуманитарного университета о пожаре в котором после удара по городу сообщают местные СМИ.

Сейчас официально известно о 8 раненых и двух погибших. Всем пострадавшим, среди которых есть ребенок (12-летний мальчик) оказывается необходимая медицинская помощь.

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