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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  34624 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  108451 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  171929 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  151143 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  185142 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160053 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142504 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126774 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97808 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85944 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

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Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
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Днепропетровщина: россияне атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии и бпла, есть разрушения

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Ракетный удар по Одессе: ранены восемь человек - Кипер

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  261667 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  258663 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  288813 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Во время ракетного обстрела Одессы бывший председатель Центральной избирательной комиссии и народный депутат Сергей Кивалов получил осколочное ранение правого бедра и был госпитализирован с сильным кровотечением.

Война •   •  34624 просмотра
Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Ракетный удар по Одессе: горит "замок Кивалова"

Российский ракетный удар разрушил здание "Замка Кивалова" в Одессе, Украина.

Война •   •  18788 просмотра
Ракетный удар по Одессе: горит "замок Кивалова"

Горячие дебаты и летающая бутылка: комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал спорный законопроект об иностранных агентах во втором чтении на фоне жарких дебатов, высылок и протестов с требованием отозвать инициативу, которая может повредить евроатлантической интеграции страны.

Новости Мира •   •  17474 просмотра
Горячие дебаты и летающая бутылка: комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах

Днепропетровщина: россияне атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии и бпла, есть разрушения

Российские оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии, выпустив 15 снарядов, и атаковали беспилотниками-камикадзе, вызвав разрушения, но без жертв.

Война •   •  17474 просмотра
Днепропетровщина: россияне атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии и бпла, есть разрушения

Ракетный удар по Одессе: погибли два человека и собака

Два человека и собака погибли, а восемь человек, в том числе 12-летний мальчик, получили ранения в результате российского ракетного обстрела Одессы.

Война •   •  16641 просмотра
Ракетный удар по Одессе: погибли два человека и собака

рф атакует КАБами: в Харькове повреждена многоэтажка

российский авиаудар повредил многоэтажный жилой дом в Харькове, в результате чего одна женщина получила ранения.

Война •   •  16039 просмотра
рф атакует КАБами: в Харькове повреждена многоэтажка

Ракетный удар по Одессе: ранены восемь человек - Кипер

По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате российского ракетного обстрела Одессы, который нанес ущерб жилым домам и гражданской инфраструктуре.

Война •   •  15700 просмотра
Ракетный удар по Одессе: ранены восемь человек - Кипер

"Роби своє з Kurator" и "МХП Поруч" - победители конкурса "Відповідальна країна 2.0"

Программа МХП по поддержке военнослужащих, ветеранов и их семей, а также проект по поддержке бизнеса в пищевой отрасли победили в национальном конкурсе социальных инициатив "Відповідальна країна 2. 0".

Общество •   •  15916 просмотра
"Роби своє з Kurator" и "МХП Поруч" - победители конкурса "Відповідальна країна 2.0"

"Сбежал во время прохождения медосмотра" - в ТЦК объяснили, за что "паковали" в бус мужчину в Одессе

В территориальном центре комплектования Одесской области прокомментировали видео с задержанием мужчины в Одессе. Утверждается, что мужчина на видео сбежал с призывного пункта во время прохождения медицинского осмотра. А военнослужащие и полицейские в Одессе задержали его после того, как он оказал сопротивление и применил к ним физическую силу,

Война •   •  15881 просмотра
"Сбежал во время прохождения медосмотра" - в ТЦК объяснили, за что "паковали" в бус мужчину в Одессе

С начала года в Украине было построено или обустроено 337 укрытий - Ткаченко

С начала года в Украине было построено или оборудовано 337 укрытий общей стоимостью 384,8 млн грн, в том числе 13 новых, 283 капитально отремонтированных, 6 реконструированных и 27 модульных укрытий в образовательных, медицинских, культурных, жилых и административных зданиях.

Общество •   •  14977 просмотра
С начала года в Украине было построено или обустроено 337 укрытий - Ткаченко