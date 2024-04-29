Ракетный удар по Одессе: погибли два человека и собака

"Сбежал во время прохождения медосмотра" - в ТЦК объяснили, за что "паковали" в бус мужчину в Одессе

В территориальном центре комплектования Одесской области прокомментировали видео с задержанием мужчины в Одессе. Утверждается, что мужчина на видео сбежал с призывного пункта во время прохождения медицинского осмотра. А военнослужащие и полицейские в Одессе задержали его после того, как он оказал сопротивление и применил к ним физическую силу,