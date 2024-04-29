Ракетний удар по Одесі: загинуло двоє людей та собака
Київ • УНН
Двоє людей і собака загинули, а вісім осіб, у тому числі 12-річний хлопчик, отримали поранення в результаті російського ракетного обстрілу Одеси.
У результаті удару рф по Одесі загинуло двоє людей та собака. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинуло двоє людей та собака. Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу
Голова Одеської ОВА висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих.
Ракетний удар по Одесі: поранені вісім людей - Кіпер29.04.24, 19:13 • 44912 переглядiв