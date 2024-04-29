Ракетний удар по Одесі: загинуло двоє людей та собака

У результаті удару рф по Одесі загинуло двоє людей та собака. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинуло двоє людей та собака. Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу - повідомив Кіпер.

Голова Одеської ОВА висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Ракетний удар по Одесі: поранені вісім людей - Кіпер