Ракетний удар по Одесі: поранені вісім людей - Кіпер
Київ • УНН
Щонайменше вісім людей отримали поранення в результаті російського ракетного обстрілу Одеси, який завдав шкоди житловим будинкам та цивільній інфраструктурі.
Росіяни здійснили ракетний удар по Одесі. Поранені щонайменше вісім людей. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Ворог здійснив ракетний удар по Одесі. За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей.
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Також за даними очільника а ОВА російська ракета пошкодила житлові будинки та цивільну інфраструктуру.
На місці прильотів працюють всі відповідні служби.
Прошу всіх оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги!
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