Ракетный удар по Одессе: ранены восемь человек - Кипер

Россияне осуществили ракетный удар по Одессе. Ранены по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Враг совершил ракетный удар по Одессе. По предварительной информации, в результате российской атаки ранены восемь человек. - написал Кипер.

Детали

Также по данным главы а ОВА российская ракета повредила жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

На месте прилетов работают все соответствующие службы.

Прошу всех оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги! - призвал Кипер.

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