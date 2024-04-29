"Сбежал во время прохождения медосмотра" - в ТЦК объяснили, за что "паковали" в бус мужчину в Одессе

В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали видео с задержанием мужчины в Одессе, которого представители ТЦК пытались силой затолкать в бус. Действия своих работников они объяснили на своей фейсбук странице, передает УНН.

Гражданин, который присутствует на видео, уже был в одном из РТЦК и СП города Одессы, откуда сбежал во время прохождения медицинского осмотра. Данный гражданин был обнаружен военнослужащими РТЦК и была вызвана полиция для задержания и доставки в РТЦК для дальнейшего прохождения ВВК. Однако, гражданин начал оскорблять военных и применять физическую силу к военнослужащим ТЦК. К большому сожалению, видео, которое опубликовано в телеграмм каналах показывает только то, что выгодно для российской пропаганды, и не демонстрирует поведения гражданина, и не дает аудитории полной картины о причинах конфликтной ситуации. - говорится в сообщении ТЦК и СП Одесской области.

Детали

В ведомстве утверждают, что представители территориальных центров комплектования (ТЦК) во время проведения мероприятий оповещения придерживаются законодательства и не совершают незаконных действий.

Также в ТЦК попутно напомнили, что за уклонение от призыва по мобилизации и любое препятствование работе военнослужащих РТЦК и СП предусмотрена ответственность по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса "Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" влечет за собой лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Контекст

В телеграм-пабликах Одессы начало распространяться эмоциональное видео, на котором видно, как представители ТЦК в Одессе силой пытались затолкать мужчину в бус. При этом мужчина звал на помощь: