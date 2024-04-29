"Втік під час проходження медогляду" - в ТЦК пояснили, за що "пакували" у бус чоловіка в Одесі
Київ • УНН
В територіальному центрі комплектування Одеської області прокоментували відео із затриманням чоловіка в Одесі. Стверджується, що чоловік на відео втік з призовного пункту під час проходження медичного огляд. А військовослужбовці та поліцейські в Одесі затримали його після того, як він чинив опір і застосував до них фізичну силу,
В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували відео із затриманням чоловіка в Одесі, якого представники ТЦК намагались силоміць заштовхати в бус. Дії своїх працівників вони пояснили на своїй фейсбук сторінці, передає УНН.
Громадянин, який присутній на відео, вже був в одному з РТЦК та СП міста Одеси, звідки втік під час проходження медичного огляду. Даного громадянина було виявлено військовослужбовцями РТЦК і було викликано поліцію для затримання та доставки в РТЦК для подальшого проходження ВЛК. Проте, громадянин почав ображати військових та застосовувати фізичну силу до військовослужбовців ТЦК. На превеликий жаль, відео, яке опубліковано в телеграм каналах показує лише те, що вигідно для російської пропаганди, і не демонструє поведінки громадянина, та не дає аудиторії повної картини про причини конфліктної ситуації.
Деталі
У відомстві переконують, що представники територіальних центрів комплектування (ТЦК) під час проведення заходів оповіщення дотримують законодавства та не вчиняють незаконних дій.
Також у ТЦК принагідно нагадали, що за ухилення від призову за мобілізацією та будь яке перешкоджання роботі військовослужбовців РТЦК та СП передбачена відовідальність за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.
Контекст
В телеграм-пабліках Одеси почало ширитись емоційне відео, на якому видно, як представники ТЦК в Одесі силоміць намагалися заштовхати чоловіка в бус. При цьому чоловік кликав на допомогу:
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