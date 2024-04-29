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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетный удар по Одессе: горит "замок Кивалова"

Ракетный удар по Одессе: горит "замок Кивалова"

Киев  •  УНН

29 апреля 2024, 16:53  •  8489 просмотра

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Российский ракетный удар разрушил здание "Замка Кивалова" в Одессе, Украина.

В Одессе горит "Замок Кивалова" после ракетного удара россиян. Кадры пожара публикуют местные СМИ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что россияне атаковали город баллистикой с кассетными суббоеприпасами.

Справочно

Второе название этого здания - "Замок Гарри Поттера" был построен для Сергея Кивалова на набережной Одессы. И до недавнего времени служил резиденцией для экс-регионала и бывшего главы государственной юракадемии. Поэтому второе название этого здания среди одесситов - "замок Кивалова".

Ракетный удар по Одессе: погибли два человека и собака29 апреля 2024, 16:33 • 8556 просмотров

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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