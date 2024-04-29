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Ракетний удар по Одесі: горить "замок Ківалова"

Київ • УНН

 • 109935 перегляди

Російський ракетний удар зруйнував будівлю "Замку Ківалова" в Одесі, Україна.

У Одесі горить "Замок Ківалова" після ракетного удару росіян. Кадри пожежі публікують місцеві ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що росіяни атакували місто балістикою з касетними суббоєприпасами.

Довідково

Друга назва цієї будівлі -"Замок Гаррі Поттера". Він був побудований для Сергія Ківалова на набережній Одеси. Й донедавна слугував резиденцією для ексрегіонала та колишнього голови державної юракадемії. Тож друга назва цієї будівлі серед одеситів – "замок Ківалова".

Ракетний удар по Одесі: загинуло двоє людей та собака29.04.24, 19:33 • 68404 перегляди

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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