Під час останньої російської атаки на Одесу поранено колишнього голову ЦВК Сергія Ківалова
Київ • УНН
Під час ракетного обстрілу Одеси колишній голова Центральної виборчої комісії та народний депутат Сергій Ківалов отримав осколкове поранення правого стегна і був госпіталізований з сильною кровотечею.
Під час сьогоднішнього ракетного удару по Одесі було поранено колишнього голову Центральної виборчої комісії, нардепа кількох скликань, президента Національного університету "Одеська юридична академія", Міжнародного гуманітарного університету Сергія Ківалова. Про це УНН стало відомо з власних джерел у медзакладі.
Як стало відомо УНН, Ківалов отримав осколкове поранення правого стегна та був госпіталізований з сильною кровотечою.
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Ймовірно, під час атаки він перебував у Будинку прийомів Міжнародного гуманітарного університету про пожежу в якому після удари по місту повідомляють місцеві ЗМІ.
Наразі офіційно відомо про 8 поранених та двох загиблих. Всім постраждалим, серед яких є дитина (12 –річний хлопчик) надається необхідна медична допомога.
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