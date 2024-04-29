Ракетний удар по Одесі: кількість жертв зросла до чотирьох, а поранених - до 28
Київ • УНН
Чотири людини загинули, в тому числі три жінки і один чоловік, і 28 отримали поранення, в тому числі двоє дітей і вагітна жінка, в результаті російського ракетного удару по Одесі.
Кількість жертв ракетного удару рф по Одесі зросла до чотирьох, а кількість поранених - до 28. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб. Загинули три жінки й один чоловік
За уточненою інформацією постраждало 28 людей, додав голова ОВА.
"Серед (постраждалих - ред.) двоє дітей (16 та 5 років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані, за їх життя зараз борються лікарі", - резюмував Кіпер.
Під час останньої російської атаки на Одесу поранено колишнього голову ЦВК Сергія Ківалова29.04.24, 20:02 • 155293 перегляди
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Як повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, наразі тип ракети, якою атакували Одесу, встановлюється, але можна сказати, що у ній була шрапнель, яка використовується для знищення живої сили.