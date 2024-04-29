Тип ракети встановлюється, але у ній була шрапнель: Плетенчук про смертоносний удар рф по Одесі
Київ • УНН
російський ракетний удар по цивільній інфраструктурі в Одесі містив осколки, призначені для знищення живої сили, в результаті чого три людини загинули і 20 отримали поранення.
Наразі тип ракети, якою атакували Одесу, встановлюється, але можна сказати, що у ній була шрапнель, яка використовується для знищення живої сили. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук з місця події, передає УНН.
Станом на зараз встановлюються всі обставини чергового удару, цього чергового воєнного злочину рф. Як ви бачите, удар нанесено по цивільній інфраструктурі, по спортивним комплексам. Жодних військових об’єктів у цій локації не спостерігається і ніколи не спостерігалося
Він зазначив, що тип ракети, якою було завдано удару, наразі встановлюється.
Але можу сказати, що на стінах навколо ураженого об’єкту спостерігаються дірки від шрапнелей. Тобто це боєприпас, який призначений для знищення живої сили. Розрахований він на ведення бойових дій. Звісно не для ударів по цивільній інфраструктурі і мирним жителям
Нагадаємо
Кількість жертв російського ракетного удару в Одесі зросла до трьох. Крім того, відомо про 20 поранених.
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