Кількість жертв у результаті ракетного удару рф по Одесі зросла до трьох - мер
Київ • УНН
Три людини загинули, 20 отримали поранення в результаті російського ракетного обстрілу Одеси, Україна.
Кількість жертв російського ракетного удару в Одесі зросла до трьох. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.
"Щойно стало відомо що у лікарні померла жінка 1983 року народження. Таким чином кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до трьох. Мої щирі співчуття рідним та близьким…", - повідомив Труханов.
За словами міського голови, вже відомо про 20 поранених внаслідок ворожої атаки.
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