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Кількість жертв у результаті ракетного удару рф по Одесі зросла до трьох - мер

Кількість жертв у результаті ракетного удару рф по Одесі зросла до трьох - мер

Київ • УНН

 • 31361 перегляди

Три людини загинули, 20 отримали поранення в результаті російського ракетного обстрілу Одеси, Україна.

Кількість жертв російського ракетного удару в Одесі зросла до трьох. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.

"Щойно стало відомо що у лікарні померла жінка 1983 року народження. Таким чином кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до трьох. Мої щирі співчуття рідним та близьким…", - повідомив Труханов.

За словами міського голови, вже відомо про 20 поранених внаслідок ворожої атаки.

Під час останньої російської атаки на Одесу поранено колишнього голову ЦВК Сергія Ківалова29.04.24, 20:02 • 155293 перегляди

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