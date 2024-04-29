Количество жертв в результате ракетного удара рф по Одессе возросло до трех - мэр

Количество жертв российского ракетного удара в Одессе возросло до трех. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

"Только что стало известно, что в больнице умерла женщина 1983 года рождения. Таким образом количество погибших в результате атаки увеличилось до трех. Мои искренние соболезнования родным и близким...", - сообщил Труханов.

По словам городского головы, уже известно о 20 раненых в результате вражеской атаки.

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов