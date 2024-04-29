Тип ракеты устанавливается, но в ней была шрапнель: Плетенчук о смертоносном ударе рф по Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  68643 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  110821 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  174222 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  152260 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  185262 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160116 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142533 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126786 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97860 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85996 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

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Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
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26 апреля 2024, 13:52  •  264777 просмотра
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Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  291685 просмотра

Тип ракеты устанавливается, но в ней была шрапнель: Плетенчук о смертоносном ударе рф по Одессе

российский ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Одессе содержал осколки, предназначенные для уничтожения живой силы, в результате чего три человека погибли и 20 получили ранения.

Война •   •  7949 просмотра
Тип ракеты устанавливается, но в ней была шрапнель: Плетенчук о смертоносном ударе рф по Одессе

Количество жертв в результате ракетного удара рф по Одессе возросло до трех - мэр

Три человека погибли, 20 получили ранения в результате российского ракетного обстрела Одессы, Украина.

Война •   •  10191 просмотра
Количество жертв в результате ракетного удара рф по Одессе возросло до трех - мэр

россия строит аэродром в 75 км от украинской границы

Россия строит аэродром с 1800-метровой взлетно-посадочной полосой в 75 км от украинской границы, способный принимать военно-транспортные самолеты Ил-76.

Война •   •  11216 просмотра
россия строит аэродром в 75 км от украинской границы

Сумщина: из-за атаки рф разрушена школа в Ямпольской громаде, без жертв

Россияне обстреляли село в Сумской области, полностью разрушив здание местной школы, но, к счастью, обошлось без жертв.

Общество •   •  11777 просмотра
Сумщина: из-за атаки рф разрушена школа в Ямпольской громаде, без жертв

Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло до 17, по меньшей мере двое - в тяжелом состоянии

В Одессе количество раненых в результате российского ракетного обстрела возросло до 17 человек, причем по меньшей мере двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Одесской областной военной администрации.

Война •   •  12727 просмотра
Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло до 17, по меньшей мере двое - в тяжелом состоянии

В Тбилиси правящая партия Грузии собрала людей в поддержку закона "об иноагентах". Президент Зурабишвили назвала митинг "путинской акцией"

Правящая партия Грузии устроила митинг в Тбилиси, чтобы продемонстрировать поддержку противоречивого закона об "иностранных агентах", тогда как президент Грузии раскритиковала его как "акцию путина", а оппозиция утверждает, что государственных служащих принуждали к участию в митинге.

Новости Мира •   •  12358 просмотра
В Тбилиси правящая партия Грузии собрала людей в поддержку закона "об иноагентах". Президент Зурабишвили назвала митинг "путинской акцией"

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Во время ракетного обстрела Одессы бывший председатель Центральной избирательной комиссии и народный депутат Сергей Кивалов получил осколочное ранение правого бедра и был госпитализирован с сильным кровотечением.

Война •   •  68643 просмотра
Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Ракетный удар по Одессе: горит "замок Кивалова"

Российский ракетный удар разрушил здание "Замка Кивалова" в Одессе, Украина.

Война •   •  32613 просмотра
Ракетный удар по Одессе: горит "замок Кивалова"

Горячие дебаты и летающая бутылка: комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал спорный законопроект об иностранных агентах во втором чтении на фоне жарких дебатов, высылок и протестов с требованием отозвать инициативу, которая может повредить евроатлантической интеграции страны.

Новости Мира •   •  30794 просмотра
Горячие дебаты и летающая бутылка: комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах

Днепропетровщина: россияне атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии и бпла, есть разрушения

Российские оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии, выпустив 15 снарядов, и атаковали беспилотниками-камикадзе, вызвав разрушения, но без жертв.

Война •   •  29224 просмотра
Днепропетровщина: россияне атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии и бпла, есть разрушения