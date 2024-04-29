Тип ракеты устанавливается, но в ней была шрапнель: Плетенчук о смертоносном ударе рф по Одессе

Сейчас тип ракеты, которой атаковали Одессу, устанавливается, но можно сказать, что в ней была шрапнель, которая используется для уничтожения живой силы. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук с места происшествия, передает УНН.

По состоянию на сейчас устанавливаются все обстоятельства очередного удара, этого очередного военного преступления рф. Как вы видите, удар нанесен по гражданской инфраструктуре, по спортивным комплексам. Никаких военных объектов в этой локации не наблюдается и никогда не наблюдалось - сказал Плетенчук.

Он отметил, что тип ракеты, которой был нанесен удар, сейчас устанавливается.

Но могу сказать, что на стенах вокруг пораженного объекта наблюдаются дырки от шрапнелей. То есть это боеприпас, который предназначен для уничтожения живой силы. Рассчитан он на ведение боевых действий. Конечно не для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям - сказал Плетенчук.

Напомним

Количество жертв российского ракетного удара в Одессе возросло до трех. Кроме того, известно о 20 раненых.

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов