Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації в Одесі та Харкові після атаки рф
Київ • УНН
російські ракетні удари по Одесі та Харкову призвели до жертв і поранень, що змусило президента Зеленського засудити атаки і подякувати рятувальникам за оперативну допомогу в захисті життів.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські удари по Одесі та Харкову, передає УНН.
Щойно були доповіді щодо ситуації в Одесі після російського ракетного удару та в Харкові – після удару керованими авіабомбами. На жаль, в Одесі є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених – усім надається зараз допомога. Місцеві служби й рятувальники ДСНС України, які відреагували миттєво. Важливо, щоб усі служби, усі наші люди, від роботи яких залежить життя українців, були максимально ефективні та швидкі. Оперативність у допомозі, вчасний та достатньо сміливий захист життя – це те, що нам усім в Україні допомагає вистояти
Президент також подякував всім, хто "дійсно дбає про наших людей і всю нашу державу, дякую кожному й кожній, хто допомагає Україні!"
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"Дякую всім, хто б’ється проти російського зла", - резюмував Зеленський.
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