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Окупанти КАБами атакували Харків: попередньо, поранена жінка

Київ • УНН

 • 21121 перегляди

Російська армія завдала удару по Київському району Харкова, поранено жінку.

Армія рф завдала ударів по Київському району Харкова. Попередньо, поранення отримала жінка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"Окупанти завдали удари по Київському району Харкова. Попередньо - КАБ. Поранення отримала одна жінка, медики надають всю необхідну допомогу", - написав Синєгубов.

За його словами, деталі встановлюються.

"До відбою тривоги перебувайте в укриттях. Повторні пуски!" - резюмував Синєгубов.

Серія вибухів пролунала у Харкові: окупанти бʼють КАБами29.04.24, 18:18 • 18146 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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