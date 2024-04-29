Оккупанты КАБами атаковали Харьков: предварительно, ранена женщина

В Индонезии резко возросла вырубка лесов, ученые связывают это добычей полезных ископаемых для перехода на "зеленую" энергетику

Вырубка первичных лесов в Индонезии выросла на 27% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Вероятно из-за добычи никеля, необходимого для перехода к "зеленой" энергетике. Несмотря на уменьшение лесов, ученые видят общую тенденцию к улучшению в последние годы.