Серия взрывов прогремела в Харькове: оккупанты бьют КАБами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  104083 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  168016 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  148203 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  183587 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  159845 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142386 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126717 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97605 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85819 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  154054 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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Главная оппозиционная партия выигрывает внеочередные выборы в Японии

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Убийство украинских военных в Германии: прокуратура не исключает полностью политического мотива

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Премьер-министр Шотландии Хамза Юсаф подал в отставку

Премьер-министр Шотландии Хамза Юсаф подал в отставку

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Мошенники сняли 11 млн гривен со счетов Фонда гарантирования вкладов

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Причины отсутствия дипломов или аттестатов в приложении Дія, и что делать в таком случае: рекомендации МОН

Причины отсутствия дипломов или аттестатов в приложении Дія, и что делать в таком случае: рекомендации МОН

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Речь идет не об ограничении прав человека, а о частичной отмене ограничений: Лубинец о новом заявлении в Совет Европы

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  256497 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  253586 просмотра
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Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  283983 просмотра

Серия взрывов прогремела в Харькове: оккупанты бьют КАБами

В Харькове произошла серия взрывов в результате обстрела российских оккупантов.

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Серия взрывов прогремела в Харькове: оккупанты бьют КАБами

Главная оппозиционная партия выигрывает внеочередные выборы в Японии

Правящая партия премьер-министра Фумио Кисида потеряла позиции на довыборах, а кандидаты от главной оппозиционной Конституционно-демократической партии получили ключевые места.

Новости Мира •   •  2140 просмотра
Главная оппозиционная партия выигрывает внеочередные выборы в Японии

Убийство украинских военных в Германии: прокуратура не исключает полностью политического мотива

Политическая мотивация убийства двух украинских военнослужащих в Германии не может быть исключена, и расследование ведется по всем направлениям.

Война •   •  3608 просмотра
Убийство украинских военных в Германии: прокуратура не исключает полностью политического мотива

Премьер-министр Шотландии Хамза Юсаф подал в отставку

Хамза Юсаф, лидер Шотландской национальной партии и премьер-министр Шотландии, объявил о своей отставке после того, как потерял поддержку партнеров по коалиции из-за климатической политики, что привело к угрозе вотума недоверия его правительству.

Новости Мира •   •  3182 просмотра
Премьер-министр Шотландии Хамза Юсаф подал в отставку

Мошенники сняли 11 млн гривен со счетов Фонда гарантирования вкладов

Преступная группа присвоила около 11 миллионов гривен со счета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, используя вредоносное программное обеспечение для получения доступа к счету.

Криминал и ЧП •   •  4528 просмотра
Мошенники сняли 11 млн гривен со счетов Фонда гарантирования вкладов

Столб черного дыма заметили в Кривом Роге: на складе одного из промышленных предприятий возник пожар

В Кривом Роге на складе промышленного предприятия произошел пожар, который вызвал столб черного дыма, но он не был связан с боевыми действиями, и на месте происшествия работали спасатели.

Криминал и ЧП •   •  5181 просмотра
Столб черного дыма заметили в Кривом Роге: на складе одного из промышленных предприятий возник пожар

Японский аэропорт Осака-Кансай за 30 лет работы не потерял ни одного багажа: как это возможно

Японский аэропорт Осака-Кансай не потерял ни одного места багажа за 30 лет своей работы благодаря тщательному проектированию, оптимизированному для эффективной обработки и отслеживания багажа.

Технологии •   •  7205 просмотра
Японский аэропорт Осака-Кансай за 30 лет работы не потерял ни одного багажа: как это возможно

Причины отсутствия дипломов или аттестатов в приложении Дія, и что делать в таком случае: рекомендации МОН

Министерство цифровой трансформации и ГП "Инфоресурс" определили основные причины, почему диплом или аттестат об образовании не отображается в приложении "Дія", и предоставили рекомендации, как решить эти проблемы.

Общество •   •  6433 просмотра
Причины отсутствия дипломов или аттестатов в приложении Дія, и что делать в таком случае: рекомендации МОН

Речь идет не об ограничении прав человека, а о частичной отмене ограничений: Лубинец о новом заявлении в Совет Европы

В апреле Украина не приостановила защиту прав человека, а частично сняла ограничения, которые были применены ранее, по словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

политика •   •  7936 просмотра
Речь идет не об ограничении прав человека, а о частичной отмене ограничений: Лубинец о новом заявлении в Совет Европы

Требует консультаций на уровне ЕС: премьер Литвы о возвращении военнообязанных украинцев

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что возвращение военнообязанных граждан Украины домой требует обсуждений на уровне Европейского Союза.

политика •   •  7130 просмотра
Требует консультаций на уровне ЕС: премьер Литвы о возвращении военнообязанных украинцев