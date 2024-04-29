Серия взрывов прогремела в Харькове: оккупанты бьют КАБами

Серия взрывов прогремела в Харькове, по городу бьют КАБами. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

В Харькове серия взрывов. По городу бьют КАБами. Будьте осторожны - сообщил Терехов.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупант нанес удары и по Харьковскому району.

"Оккупанты наносят удары по Харькову и району. Будьте в укрытиях!" - сообщил Синегубов.

По Харьковской области россияне били из РСЗО, артиллерией и КАБами, есть раненые - ОВА