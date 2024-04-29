По Харьковской области россияне били из РСЗО, артиллерией и КАБами, есть раненые - ОВА
Киев • УНН
Около 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны противника, в разных местах зафиксировано несколько жертв среди мирного населения и повреждения частных домов.
Около 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны российских войск за прошедшие сутки, а также КАБами, зафиксировано по меньшей мере 4 пострадавших среди мирного населения и повреждения частных домов и частного предприятия, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
Как указал Синегубов, за сутки ударов по городу Харьков не зафиксировано.
Артиллерийским и минометным ударам врага, по его словам, подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и другие. Авиационным обстрелам подвергся н.п. Большая Писаревка. В частности:
- 29 апреля 02:00 Изюмский р-н, село Загрызово. В результате обстрела КАБ поврежден частный дом.
- 15:20 Харьковский р-н, село Стрелечья. В результате вражеского обстрела получил ранения 59-летний гражданский мужчина.
- 10:50 в город Купянск во время обстрела из РСЗО разрушено частное домовладение. Травмированы 35-летняя женщина и 52-летний гражданский мужчина.
- 28 апреля 09:20 в городе Волчанск во время артобстрела повреждены 2 частных дома, а в результате сброса КАБ - частное предприятие.
По его словам, в 20:30 в селе Байрак Изюмского района во дворе подорвался на мине "лепесток" 48-летний мужчина. Направлен в больницу.
"За минувшие сутки на Купянском направлении враг 6 раз атаковал наши позиции в районе н.п. Берестовое. За минувшие сутки на Лиманском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции, в частности в пределах области, в районе н.п. Копанка, Новосергиевка", - сообщил Синегубов в Telegram.
Армия рф продолжает удары по гражданским на Харьковщине: утром атаковали Волчанск и Купянск, есть пострадавшие28 апреля 2024, 09:49 • 20418 просмотров
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
По Харьковской области россияне били из РСЗО, артиллерией и КАБами, есть раненые - ОВА
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения кризиса на Ближнем Востоке
На Херсонщине россияне попали в учебное заведение, детский сад и объект критической инфраструктуры
В Германии будут судить подозреваемых в попытке переворота в кране
Враг попал FPV - дроном по Николаевской области: повреждено промышленное предприятие
Разрушительный торнадо в США: погибли 5 человек, в том числе младенец
Армия рф ударила более 340 раз по Запорожской области: попала ракетой по Запорожью, есть раненый
ВОЗ предупреждает, что мир все еще не готов к следующей пандемии
На фронте 131 боестолкновение за сутки, ВСУ отбили 55 вражеских атак на Авдеевском направлении - Генштаб
FT: Турция хочет увеличить закупки СПГ у США, чтобы уменьшить зависимость свою от рф
Популярные
29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний
Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов
Часы одного из пассажиров "Титаника" продали за 1,5 миллиона долларов
Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как потеряла голос перед первой репетицией
Украина уведомила Евросовет о частичном отступлении от конвенции по правам человека: о чем идет речь
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
По Харьковской области россияне били из РСЗО, артиллерией и КАБами, есть раненые - ОВА
Около 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны противника, в разных местах зафиксировано несколько жертв среди мирного населения и повреждения частных домов.
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения кризиса на Ближнем Востоке
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию в рамках нового ближневосточного турне для обсуждения кризиса, в то время как делегация ХАМАС должна прибыть в Египет для переговоров о прекращении огня с Израилем.
На Херсонщине россияне попали в учебное заведение, детский сад и объект критической инфраструктуры
Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, попав в учебное заведение, детский сад и объект критической инфраструктуры, но обошлось без жертв.
В Германии будут судить подозреваемых в попытке переворота в кране
Девять подозреваемых, которых обвиняют в подготовке насильственного государственного переворота в Германии с целью свержения правительства и введения военного положения, предстанут сегодня перед судом.
Враг попал FPV - дроном по Николаевской области: повреждено промышленное предприятие
Беспилотник, выпущенный российскими войсками, повредил промышленное предприятие в Николаевской области, не вызвав жертв.
Разрушительный торнадо в США: погибли 5 человек, в том числе младенец
По меньшей мере 5 человек, в том числе 4-месячный младенец, погибли в результате нескольких десятков торнадо, обрушившихся на центральную часть Соединенных Штатов. Во многих районах штата Оклахома объявлено чрезвычайное положение.
Армия рф ударила более 340 раз по Запорожской области: попала ракетой по Запорожью, есть раненый
Российские войска 346 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области, в том числе осуществили ракетный обстрел города Запорожье, в результате чего один человек получил ранения.
ВОЗ предупреждает, что мир все еще не готов к следующей пандемии
По словам Генерального директора ВОЗ, мир все еще не готов к очередной пандемии, но ведется работа над глобальным соглашением о пандемии, которое может быть подписано уже в следующем месяце.
На фронте 131 боестолкновение за сутки, ВСУ отбили 55 вражеских атак на Авдеевском направлении - Генштаб
За минувшие сутки на линии фронта произошло 131 боевое столкновение, враг совершил многочисленные обстрелы на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях, но украинские войска отбили эти атаки и нанесли потери оккупационным войскам.
FT: Турция хочет увеличить закупки СПГ у США, чтобы уменьшить зависимость свою от рф
Турция стремится заключить долгосрочное соглашение с ExxonMobil на импорт до 2,5 млн. тонн СПГ ежегодно, что уменьшит ее зависимость от поставок российского газа.