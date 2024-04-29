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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По Харьковской области россияне били из РСЗО, артиллерией и КАБами, есть раненые - ОВА

По Харьковской области россияне били из РСЗО, артиллерией и КАБами, есть раненые - ОВА

Киев  •  УНН

29 апреля 2024, 05:25  •  12907 просмотра

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Около 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны противника, в разных местах зафиксировано несколько жертв среди мирного населения и повреждения частных домов.

Около 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны российских войск за прошедшие сутки, а также КАБами, зафиксировано по меньшей мере 4 пострадавших среди мирного населения и повреждения частных домов и частного предприятия, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

Как указал Синегубов, за сутки ударов по городу Харьков не зафиксировано.

Артиллерийским и минометным ударам врага, по его словам, подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и другие. Авиационным обстрелам подвергся н.п. Большая Писаревка. В частности:

  • 29 апреля 02:00 Изюмский р-н, село Загрызово. В результате обстрела КАБ поврежден частный дом. 
  • 15:20 Харьковский р-н, село Стрелечья. В результате вражеского обстрела получил ранения 59-летний гражданский мужчина. 
  • 10:50 в город Купянск во время обстрела из РСЗО разрушено частное домовладение. Травмированы 35-летняя женщина и 52-летний гражданский мужчина. 
  • 28 апреля 09:20 в городе Волчанск во время артобстрела повреждены 2 частных дома, а в результате сброса КАБ - частное предприятие.

По его словам, в 20:30 в селе Байрак Изюмского района во дворе подорвался на мине "лепесток" 48-летний мужчина. Направлен в больницу.

"За минувшие сутки на Купянском направлении враг 6 раз атаковал наши позиции в районе н.п. Берестовое. За минувшие сутки на Лиманском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции, в частности в пределах области, в районе н.п. Копанка, Новосергиевка", - сообщил Синегубов в Telegram.

Армия рф продолжает удары по гражданским на Харьковщине: утром атаковали Волчанск и Купянск, есть пострадавшие28 апреля 2024, 09:49 • 20418 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
berestoveБерестово
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
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