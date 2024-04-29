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По Харківщині росіяни били з РСЗВ, артилерією і КАБами, є поранені - ОВА

По Харківщині росіяни били з РСЗВ, артилерією і КАБами, є поранені - ОВА

Київ • УНН

 • 53019 перегляди

Близько 15 населених пунктів Харківської області зазнали артилерійських та мінометних обстрілів з боку противника, у різних місцях зафіксовано декілька жертв серед мирного населення та пошкодження приватних будинків.

Близько 15 населених пунктів Харківської області зазнали артилерійських та мінометних обстрілів з боку російських військ минулої доби, а також КАБами, зафіксовано щонайменше 4 постраждалих серед мирного населення та пошкодження приватних будинків і приватного підприємства, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

Як вказав Синєгубов, за добу ударів по місту Харків не зафіксовано.

Артилерійських та мінометних ударів ворога, з його слів, зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнав н.п. Велика Писарівка. Зокрема:

  • 29 квітня 02:00 Ізюмський р-н, село Загризове. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок. 
  • 15:20 Харківський р-н, село Стрілеча. Внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення 59-річний цивільний чоловік. 
  • 10:50 у місто Куп’янськ під час обстрілу з РСЗВ зруйновано приватне домоволодіння. Травмовані 35-річна жінка та 52-річний цивільний чоловік. 
  • 28 квітня 09:20 у місті Вовчанськ під час артобстрілу пошкоджені 2 приватні будинки, а внаслідок скидання КАБ - приватне підприємство.

З його слів, о 20:30 у селі Байрак Ізюмського району у подвір'ї підірвався на міни "пелюсток" 48-річний чоловік. Направлений до лікарні.

"За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог 6 разів атакував наші позиції в районі н.п. Берестове. За минулу добу на Лиманському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції, зокрема в межах області, в районі н.п. Копанка, Новосергіївка", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Армія рф продовжує удари по цивільних на Харківщині: вранці атакували Вовчанськ та Куп'янськ, є постраждалі28.04.24, 12:49 • 22765 переглядiв

Юлія Шрамко

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