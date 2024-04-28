Армія рф продовжує удари по цивільних на Харківщині: вранці атакували Вовчанськ та Куп'янськ, є постраждалі

Російські війська сьогодні обстріляли Вовчанськ та Куп'янськ у Харківській області, пошкодивши приватні будинки та поранивши двох цивільних осіб, одного з яких було госпіталізовано, повідомили у суботу у Харківській ОВА, пише УНН.

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"Ворог продовжує терор цивільного населення Харківщини", - вказали у Харківській ОВА у Telegram.

Як зазначається:

О 09:50 окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено 2 приватні будинки. Без постраждалих.

О 10:50 ворог завдав удару по місту Куп'янськ. Боєприпас влучив у приватний будинок. До прибуття підрозділу ДСНС з-під завалу деблокували 36-річну жінку, допомогу надали на місці. Внаслідок обстрілу травм зазнав 52-річний чоловік. З пораненням живота потерпілого госпіталізували.

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