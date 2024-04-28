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Армія рф продовжує удари по цивільних на Харківщині: вранці атакували Вовчанськ та Куп'янськ, є постраждалі

Київ • УНН

 • 22765 перегляди

Російські війська обстріляли населені пункти Харківської області, пошкодивши приватні будинки та поранивши двох цивільних осіб, одного з яких було госпіталізовано з пораненням живота.

Російські війська сьогодні обстріляли Вовчанськ та Куп'янськ у Харківській області, пошкодивши приватні будинки та поранивши двох цивільних осіб, одного з яких було госпіталізовано, повідомили у суботу у Харківській ОВА, пише УНН.

Деталі

"Ворог продовжує терор цивільного населення Харківщини", - вказали у Харківській ОВА у Telegram.

Як зазначається:

  • О 09:50 окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено 2 приватні будинки. Без постраждалих. 
  • О 10:50 ворог завдав удару по місту Куп'янськ. Боєприпас влучив у приватний будинок. До прибуття підрозділу ДСНС з-під завалу деблокували 36-річну жінку, допомогу надали на місці. Внаслідок обстрілу травм зазнав 52-річний чоловік. З пораненням живота потерпілого госпіталізували.

На Харківщині ворог вдарив КАБом по дитсадку, через атаку рф дроном на вантажівку двоє постраждалих - ОВА28.04.24, 09:42 • 98778 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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