Армія рф продовжує удари по цивільних на Харківщині: вранці атакували Вовчанськ та Куп'янськ, є постраждалі
Київ • УНН
Російські війська обстріляли населені пункти Харківської області, пошкодивши приватні будинки та поранивши двох цивільних осіб, одного з яких було госпіталізовано з пораненням живота.
Російські війська сьогодні обстріляли Вовчанськ та Куп'янськ у Харківській області, пошкодивши приватні будинки та поранивши двох цивільних осіб, одного з яких було госпіталізовано, повідомили у суботу у Харківській ОВА, пише УНН.
Деталі
"Ворог продовжує терор цивільного населення Харківщини", - вказали у Харківській ОВА у Telegram.
Як зазначається:
- О 09:50 окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено 2 приватні будинки. Без постраждалих.
- О 10:50 ворог завдав удару по місту Куп'янськ. Боєприпас влучив у приватний будинок. До прибуття підрозділу ДСНС з-під завалу деблокували 36-річну жінку, допомогу надали на місці. Внаслідок обстрілу травм зазнав 52-річний чоловік. З пораненням живота потерпілого госпіталізували.
На Харківщині ворог вдарив КАБом по дитсадку, через атаку рф дроном на вантажівку двоє постраждалих - ОВА28.04.24, 09:42 • 98778 переглядiв