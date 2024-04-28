На Харківщині ворог вдарив КАБом по дитсадку, через атаку рф дроном на вантажівку двоє постраждалих - ОВА
Київ • УНН
Двоє цивільних водіїв були поранені в результаті атаки безпілотника на вантажівку у Вовчанську, а дитячий садок у Вовчанських Хуторах був обстріляний за допомогою КАБ у Харківській області.
По Харкову минулої доби ударів російських військ не фіксували, у Вовчанських Хуторах ворог поцілив по дитсадку за допомогою КАБ, у Вовчанську кількість постраждалих через ворожу атаку дроном на вантажівку зросла до двох. Про це повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"За добу ударів по місту Харків не зафіксовано", - написав Синєгубов у Telegram.
Зі слів Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Стрілеча, Синельникове, Вовчанські Хутори. Зокрема:
- 13:00 місто Вовчанськ. Ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Поранення дістали два цивільних водія віком 53 та 59, госпіталізовані до медичного закладу.
- 12:50 Куп'янський р-н, село Благодатівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 20 господарчих споруд.
- 27 квітня 11:20 Чугуївський р-н, село Вовчанські Хутори. Обстріл КАБ будівлі дитячого садку.
"За минулу добу на Куп'янському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції в районі н.п. Кислівка, Берестове, Копанки", - повідомив Синєгубов.
росіяни "промацують" оборону ЗСУ у Куп'янському районі - голова РВА26.04.24, 10:13 • 18119 переглядiв