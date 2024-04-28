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На Харківщині ворог вдарив КАБом по дитсадку, через атаку рф дроном на вантажівку двоє постраждалих - ОВА

На Харківщині ворог вдарив КАБом по дитсадку, через атаку рф дроном на вантажівку двоє постраждалих - ОВА

Київ • УНН

 • 98778 перегляди

Двоє цивільних водіїв були поранені в результаті атаки безпілотника на вантажівку у Вовчанську, а дитячий садок у Вовчанських Хуторах був обстріляний за допомогою КАБ у Харківській області.

По Харкову минулої доби ударів російських військ не фіксували, у Вовчанських Хуторах ворог поцілив по дитсадку за допомогою КАБ, у Вовчанську кількість постраждалих через ворожу атаку дроном на вантажівку зросла до двох. Про це повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

"За добу ударів по місту Харків не зафіксовано", - написав Синєгубов у Telegram.

Зі слів Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Стрілеча, Синельникове, Вовчанські Хутори. Зокрема:

  • 13:00 місто Вовчанськ. Ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Поранення дістали два цивільних водія віком 53 та 59, госпіталізовані до медичного закладу. 
  • 12:50 Куп'янський р-н, село Благодатівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 20 господарчих споруд. 
  • 27 квітня 11:20 Чугуївський р-н, село Вовчанські Хутори. Обстріл КАБ будівлі дитячого садку.

"За минулу добу на Куп'янському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції в районі н.п. Кислівка, Берестове, Копанки", - повідомив Синєгубов.

росіяни "промацують" оборону ЗСУ у Куп'янському районі - голова РВА26.04.24, 10:13 • 18119 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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